포항시, ‘복합 해양레저관광도시 조성 전략 소통 주간’ 운영

경북 포항시는 오는 18~22일까지 5일간 포항 문화예술팩토리(북구청) 세미나실에서 ‘복합 해양레저관광도시 전략 소통 주간’을 연다고 17일 밝혔다.

지난해 7월 해양수산부 공모사업으로 선정된 ‘복합 해양레저관광도시 조성사업’은 영일만 관광특구 일원을 중심으로 재정사업 4개소와 민간사업 9개소 등 해양레저관광 거점을 조성하는 총 1조300억원 규모의 대형 프로젝트다.

‘포항 복합해양레저관광도시 전략 소통 주간’ 포스터. 포항시 제공

이번 행사는 복합 해양레저관광도시 조성 전략 수립 및 활성화 방안 용역의 하나로 마련됐다. 행사에는 관광·도시계획·해양레저·건축 등 분야별 전문가와 유관기관, 시민 등이 참여해 구체적인 정책 방향과 핵심 과제를 논의할 예정이다.

행사 기간에는 ▲18일 복합 해양레저관광도시 행정협의회 ▲19~20일 복합 해양레저관광도시 추진위원회(가칭) 회의 ▲21일 관광콘텐츠 분과 회의 ▲22일 해양레저·교육 분과 회의가 진행된다.

특히 21일 진행되는 관광콘텐츠 분과 회의는 ‘포항 시민이 원하는 복합 해양레저관광도시는 무엇인가?’라는 주제로 진행된다.

문화관광 연계 성공 사례와 포항의 산업적 특성을 공유하고, 이를 바탕으로 시민 수요에 맞춘 관광 콘텐츠 설계 및 관광산업 활성화 방안을 모색한다.

이어 22일 진행되는 해양레저·교육 분과 회의는 ‘도심 해양레저스포츠 성지로 가기 위한 출발!’이라는 주제로 열린다.

해양레포츠 활동구역 설정과 해양레저 기반시설 및 전문 교육체계 구축, 해양레저관광 콘텐츠 운영 방향 등에 대한 의견을 나눌 예정이다.

포항시는 그동안 글로벌 복합 해양레저관광도시 조성을 위해 분야별 전문가 자문과 관계기관 협의 등 다각적인 소통 활동을 추진해 왔다.

시는 이번 행사를 계기로 민‧관 협력 거버넌스를 더욱 공고히 다지는 한편, 분야별 핵심 과제를 구체화하고, 영일만 관광특구 및 해양관광 자원과 연계한 체류형 관광 콘텐츠 발굴에 속도를 낼 계획이다.

아울러 전문가 자문과 시민 제안을 바탕으로 단계별 사업계획 수립, 민간투자 유치, 정부 공모사업 대응 등 실행 기반을 강화해 나갈 예정이다.

관광콘텐츠 및 해양레저·교육 분과 회의는 시민 누구나 참여 가능하며, 참여를 희망하는 시민은 포항시 도시계획과로 사전 신청하면 된다.

시는 현장 소통을 통해 수렴된 의견을 사업계획에 적극 반영할 방침이다.

도정현 도시계획과장은 “이번 소통 주간은 포항형 복합 해양레저관광도시의 실질적인 추진 방향을 구체화하는 자리”라며 “전문성과 현장성을 함께 갖춘 내실 있는 논의를 바탕으로 실행력 있는 사업계획을 마련해 나갈 수 있도록 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지