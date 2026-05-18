UAE 바라카 원전, 드론 공격으로 화재

아랍에미리트(UAE) 아부다비 바라카 원자력발전소 단지가 드론의 공격을 받아 불이 났다. 인명피해나 방사능 수치에 영향은 없는 것으로 파악됐다.

아랍에미리트 아부다비 바라카 원자력발전소 단지. EPA연합뉴스

17일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 아부다비 정부 당국은 “알다프라 지역 바라카 원전 내부 경계의 바깥쪽에 있는 발전기에서 드론 공격으로 인한 화재가 발생해 긴급 대응했다”고 발표했다. 당국은 “인명 피해는 없었으며, 방사능 안전 수치에도 영향이 없었다”고 덧붙였다.



UAE 연방원자력규제청(FANR)은 “화재가 발전소의 안전이나 주요 시스템의 가동 준비 태세에 영향을 미치지 않았다”며 “원전의 핵심 시스템이 모두 정상 가동 중”이라고 밝혔다.



UAE 당국은 드론 공격의 주체에 대해서는 언급하지 않았다. AFP통신은 “UAE는 최근 이란을 자국의 에너지 기반시설 공격의 배후에 있다고 비난해 왔다”고 암시했다. 이란 최고지도자의 최측근인 모하마드 모흐베르 수석고문은 이날 UAE를 향해 경고의 메시지를 남기기도 했다.



바라카 원전은 한국전력이 자체 기술로 개발한 차세대 원전 노형(APR1400)을 수출해 아부다비에 건설한 중동 최초의 상업용 원자력 발전소다. 2009년 수주 이후 2024년 4월 4개 호기(총 5600㎿)가 전면 상업 가동돼 현재 UAE 전체 전력 수요의 약 25%를 생산한다.

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