조현아 "인생이 무도" 박명수 "가요제 나왔으면 대박"

어반자카파 조현아가 코미디언 박명수·정준하를 만나 자기 삶은 '무한도전'으로 이뤄져 있다고 했다.

조현아는 16일 유튜브 채널 '하와수'에 나가 '무한도전'에 관해 얘기했다.

조현아는 자신을 '무도 키즈'라고 하며 "제 인생은 '무도'로 이루어져 있다. 내가 우울할 때도 '무도', 심심한 타임에도 '무도', 방송이 잘 안 된다 해도 '무도'"라고 했다.

"최애 에피소드는 뭐냐"는 물음에는 "너무 많다. 최근에는 '돈가방을 갖고 튀어라' '꼬리잡기'도 재밌었고 '의상한 형제'도 재밌었다"고 했다.

조현아는 '무도'하면 가요제가 생각난다고 했다.

박명수는 "어반자카파가 조금만 더 우리랑 시대가 맞았으면 정말 대박이 났을 거다"고 했다.

정준하는 "어반자카파에, BTS에, 같이 맞아야 할 사람들이 많다"고 했다.

BTS 언급에 조현아는 "그렇게 나란히 놓으면 안 될 것 같긴 한데"라고 해 웃음을 자아냈다.

조현아는 "모든 가수들이 '무도' 가요제에 한 번 나가는 게 꿈이었을 거다"고 말했다.

<뉴시스>

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