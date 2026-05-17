흔들리는 ‘판세’… 서울도 PK도 ‘박빙’ [6·3 지방선거]

‘공소 취소’ 정권 견제론도 영향
6·3 지방선거가 보름 남짓 앞으로 다가온 17일 서울과 부산, 대구 등 주요 격전지에서 여야 후보 간 지지율 격차가 줄어들면서 판세 전망도 한층 복잡해지고 있다. 당초 더불어민주당의 압승이 유력했지만, 영남권을 중심으로 한 보수 결집과 이른바 ‘공소 취소’ 특검법을 고리로 한 정권견제론 공세가 일부 효과를 내면서 국민의힘이 추격에 나선 모양새다.
한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 실시한 여론조사에서 서울의 경우 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’와 ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 각각 40%로 동률을 기록했다. 지난달 둘째주 조사에선 10%포인트 넘게 벌어졌던 격차가 한 달 만에 사라진 셈이다.
핵심 승부처인 서울시장 선거의 후보 지지율에도 분위기가 반영됐다. 뉴스1 의뢰로 한국갤럽이 지난 9∼10일 서울 유권자 802명을 대상으로 한 조사에서 민주당 정원오 후보는 46%, 국민의힘 오세훈 후보는 38%의 지지를 얻었다. 세계일보 의뢰로 같은 기관이 지난달 10∼11일 서울 유권자 803명을 대상으로 했던 조사(정 후보 52%, 오 후보 37%)와 비교하면 지지율 격차가 15%포인트에서 8%포인트로 줄었다. 박상병 시사평론가는 통화에서 “지지층 결집은 격차를 줄일 수 있지만, 판세를 뒤집는 데 한계가 있는 만큼 결국 여야 간 중도층 표심 잡기가 관건이 될 것”이라고 내다봤다.
자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
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