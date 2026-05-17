정은경 장관, 스위스 제네바 세계보건총회 수석대표로 참석

정은경(사진)보건복지부 장관이 대한민국 정부 대표단 수석대표로 제79차 세계보건총회(WHA)에 참석해 글로벌 보건의 재편과 공동의 책임에 대해 논한다.



보건복지부는 정 장관이 수석대표로 있는 대한민국 정부 대표단이 스위스 제네바에서 열리는 세계보건기구(WHO) 제44차 프로그램예산행정위원회(PBAC), 제79차 WHA, 제159차 집행이사회(EB)에 참석한다고 17일 밝혔다. 이번 총회 주제는 ‘글로벌 보건의 재편과 공동의 책임(Reshaping global health: a shared responsibility)’이다. 194개 회원국 보건부 대표단과 국제기구·시민사회 등이 참석한 가운데 건강 증진(Promote), 건강 서비스 제공(Provide), 건강 보호(Protect), 역량 강화 및 성과(Power and Performance) 등 WHO 주요 4대 영역 의제가 폭넓게 논의된다. 정 장관은 20일 한국인 최초의 국제기구 수장이자 제6대 WHO 사무총장이었던 고(故) 이종욱 박사의 서거 20주기를 기념하는 추모식에도 참석한다.

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