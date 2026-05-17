5대 손보사 1분기 순익 12.6% 급감

국내 5대 손해보험사의 1분기 당기순이익이 1년 전보다 13% 가까이 줄었다. 자동차보험 손해율 악화 등으로 본업인 보험손익이 감소한 데다 금리 상승으로 채권 등에서 평가손실이 발생해 투자손익이 줄어든 영향이다.



17일 금융권에 따르면 메리츠화재·삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험(연결) 5개사의 올해 1분기 별도 기준 합산 당기순이익은 1조7320억원으로 1년 전보다 12.6% 줄었다.

사진=게티이미지뱅크

손보사별로 순이익 증감폭 차이가 극명하게 갈렸다. DB손해보험은 올해 1분기 당기순이익이 2685억원으로 1년 전보다 39.9% 감소했다. 같은 기간 KB손해보험(2007억원)도 36.0% 줄었다.



반면 현대해상(2233억원) 순이익은 지난해 같은 기간보다 9.9%, 삼성화재(5734억원)는 3.2% 증가했다. 메리츠화재(4661억원)도 0.8% 늘었다.



이들 5개사의 1분기 합산 보험수익은 1조5813억원으로 지난해 동기 대비 7.0% 줄었다. DB손해보험(-43.7%)과 KB손보(-30.5%)의 감소 폭이 두드러졌다. 메리츠화재(-7.0%)도 부진했다. 반면 현대해상은 보험수익이 71.7% 늘었고 삼성화재도 7.3% 증가했다.



보험손익 감소는 자동차보험 수익성 악화가 주요 원인으로 꼽힌다. 과거 보험료 인하 누적과 보상원가 상승 등의 영향이다. 현대해상은 자동차보험 손익이 140억원 손실로 지난해 동기 대비 적자 전환했다.



5개사 합산 투자수익은 9621억원으로 지난해 동기보다 6.6% 감소했다.

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