토니안 "주식으로 월 8000만원 번다"… 노하우와 전문가 분석은?

토니안이 주식으로 월 8000만원을 벌고 있는 근황을 공개했다. SBS '미운우리새끼' 제공

토니안이 주식으로 월 8000만 원을 벌고 있다며 근황을 공개했다.

17일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 최근 주식에 빠져 있는 토니안의 일상이 공개됐다.

최근 코스피가 7000을 넘기며 최고 기록을 경신 중인 주식 시장에서, 평소 주식 공부를 열심히 한다고 밝힌 토니안은 주식장이 열리는 오전 9시에 맞춰 만반의 준비를 했다.

이어 그는 실시간으로 변화하는 그래프에 일희일비하며 초조해했다. 특히 토니안은 모두 깜짝 놀랄 만큼 과감한 투자 방식을 선보이는데, 지켜보던 토니안 어머니는 “욕심부리면 안 된다”며 크게 분노하기도 했다. 과연 어머니를 뒷목 잡게 만든 토니안의 주식 투자 결과는 어떨지 궁금증을 자아냈다.

토니안을 찾아온 주식 투자 선배 김보성과 김준호. SBS '미운우리새끼' 제공

이어 주식 투자 선배 김보성, 김준호가 토니안을 찾아왔다. 주식 25년 차, 5번의 상장폐지를 겪은 김보성과 수익률 마이너스 60%라는 기록을 세운 김준호의 가슴 아픈 주식 일화가 펼쳐졌다. 연예계 ‘의리남’으로 알려진 김보성은 주식 역시 ‘의리 투자’를 한다며 본인만의 독특한 주식 철학을 공개했다.

또 토니안은 본격적인 주식 공부를 한 지 4~5개월 정도 됐다며 최대 월 8000만원의 이익을 얻었다고 고백해 김보성, 김준호를 충격에 빠트렸다. 토니안은 직접 본인의 수익률을 인증하며 월 8000만원을 벌 수 있었던 노하우를 공개했다. 과연 토니안의 주식 투자 비법은 무엇일지 관심이 집중된다.

전문가의 진단에 마음이 아픈 토니안. SBS '미운우리새끼' 제공

한편, 매출액만 약 2조원이 넘는 증권회사에 몸담고 있는 주식 전문가 염승환이 등장해 모두의 이목을 집중시켰다. 토니안, 김보성, 김준호의 주식 투자 현황을 꼼꼼하게 확인한 전문가는 “이 주식 투자는 실패했다”며 거침없는 촌철살인을 날려 세 사람의 가슴을 쓰리게 만들었다.

전문가는 주식 투자할 때 꼭 필요한 노하우와 주식 투자 꿀팁을 선사하고, 세 사람은 물론 스페셜 MC 전소민마저 필기하며 주식 공부에 투지를 불태웠다.

주식 전문가가 전한 개미 투자자들을 위한 꿀팁은 무엇일지, 주식 초보 토니안의 주식 도전기는 17일 오후 9시 방송되는 SBS ‘미우새’에서 공개된다.

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