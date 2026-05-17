'한달 앞으로 다가온 6·3 지방선거' 투표용지 인쇄 시작 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

제9회 전국동시지방선거를 한 달여 앞둔 17일 경기 파주시의 한 인쇄공장에서 비례대표 서울특별시의회 의원선거 투표용지가 제작되고 있다.

17일 오후 경기 파주시의 한 인쇄소에서 관계자가 인쇄된 제9회 전국동시지방선거 비례대표 서울특별시의회 의원선거 투표용지를 보이고 있다.

제9회 전국동시지방선거를 한 달여 앞둔 17일 경기 파주시의 한 인쇄공장에서 비례대표 서울특별시의회 의원선거 투표용지가 제작되는 가운데 공정선거 참관단이 관계자의 설명을 듣고 있다.

제9회 전국동시지방선거를 한 달여 앞둔 17일 경기 파주시의 한 인쇄공장에서 비례대표 서울특별시의회 의원선거 투표용지가 제작되고 있다.

6·3 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거 후보자 등록이 마감돼 최종 7829명이 등록을 완료했다. 광역단체장 경쟁률은 3.4대 1, 평균 경쟁률은 1.8대 1이다. 무투표 당선자는 기초단체장 3명과 지방의원 510명으로 총 513명이다.

중앙선거관리위원회는 지난 16일 전날까지 이틀간 진행된 후보 등록 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다. 선관위는 후보 등록 시작일인 지난 14일부터 중간 현황을 발표해왔고, 이번이 최종 집계된 결과다.

등록 완료 기준 평균 경쟁률은 1.8대 1이다. 이번 선거에서는 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원·광역비례 933명, 기초의원·기초비례 3035명, 교육감 16명, 국회의원 14명 등 총 4241명을 선출한다.

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