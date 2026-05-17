“백신·치료제 없다”… 민주콩고·우간다 덮친 에볼라에 ‘국제 비상사태’ [수민이가 궁금해요]

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 에볼라 발병이 확산되고 있다. 에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병이다. 감염자의 체액이나 오염 물질, 사망자와의 접촉 등을 통해 전파된다.

세계보건기구(WHO)가 17일(현지시간) 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 발생한 에볼라 발병 사태와 관련해 ‘국제적 공중보건 비상사태’(PHEIC)를 선포했다.

지난 16일(현지시간) 콩고민주공화국(민주콩고) 동부 르왐파라의 종합병원에서 마스크를 착용한 한 의료진의 모습이 보이고 있다. 신화연합뉴스

WHO는 이날 성명에서 “이번 사태는 질병의 국제적 확산을 통해 다른 나라에도 공중보건상 위험을 초래하고 있으며, 이미 국제적 확산 사례가 확인됐다”고 밝혔다.

AP통신은 WHO를 인용해 지금까지 에볼라 관련 300건 이상의 의심 사례와 88명의 사망자가 발생했다고 전했다.

WHO에 따르면 전날 기준 민주콩고 이투리주(州) 부니아, 르왐파라, 몽그발루 등3개 지역에서 에볼라 확진자 8명, 의심 환자 246명이 보고됐다. 아프리카 질병통제예방센터(CDC)는 에볼라 의심 사례 336건을 보고했다.

우간다 수도 캄팔라에서도 최근 2명의 확진자가 확인됐다. 이들 중 1명은 캄팔라의 한 병원에서 사망했다고 우간다 당국이 밝혔다.

2019년 7월 민주콩고 노르키부주 베니에서 봉호복을 입은 보건 담당자들이 에볼라 치료센터로 향하고 있다. 베니=AP연합뉴스

우간다 확진자 2명은 모두 민주콩고에 다녀온 것으로 파악됐으나, 두 사례가 서로 뚜렷한 연관성은 없다고 WHO는 설명했다.

우간다에서 보고된 2건을 제외한 모든 에볼라 발병 사례는 민주콩고에서 발생했다.

이번 발병은 에볼라 바이러스의 한 종류인 ‘분디부교’ 바이러스에 의한 것으로 확인됐다. WHO는 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 늘고 있어 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 가능성이 있다고 설명했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 “현재로서는 이번 사태 관련실제 감염자 수와 지리적 확산 범위에 상당한 불확실성이 있다”며 “의심 사례의 역학적 관계에 대한 이해도 제한적인 상황”이라고 말했다.

아프리카 콩고민주공화국과 우간다에서 에볼라 발병이 또다시 확인됐다. AFP연합뉴스

WHO는 이 바이러스에 대해서는 현재 승인된 치료제나 백신이 없다는 점에서 상황이 특히 심각하다고 우려를 표했다.

치명률이 80~90%에 달하는 에볼라는 감염자의 체액과 오염된 물품, 에볼라로 사망한 시신과의 직접적인 접촉을 통해 쉽게 전파된다. 이번 새로운 발병은 1976년 민주콩고에서 에볼라가 처음 확인된 이후 17번째 사례다. 가장 최근에는 지난해 8월 민주콩고 카사이 주에서 에볼라가 발생했고 3개월 만에 종식 선언이 내려졌다. 당시 총 64명의 확진자 중 45명이 사망했고, 19명은 회복했다.

WHO는 각국 정부에 국가 재난·비상 대응 체계를 즉각 가동하고 국경 검문과 주요 도로 검사를 강화할 것을 권고했다.

확진자는 즉시 격리하고 접촉자를 매일 추적 관찰해야 하며, 노출 이후 21일간 국제 이동을 제한해야 한다고 강조했다.

다만 WHO는 공포에 따른 국경 폐쇄나 무역 제한 조치는 오히려 비공식 국경 이동을 늘려 방역을 어렵게 만들 수 있다며 자제를 당부했다.

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