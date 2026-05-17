조국 ‘주4일 선택제 도입’ 등 공약 발표

조국 조국혁신당 경기 팽택을 국회의원 후보가 16일 경기 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 지지자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표는 17일 ‘직장인 식대·교통비 비과세 확대’, ‘주 4일 선택제 도입’, ‘사회초년생 학자금대출 상환액 세액공제’ 등 7대 생활 패키지 공약을 발표했다.

이날 조국혁신당에 따르면 “조국 후보가 평택 직장인을 위한 맞춤형 생활 패키지 공약을 발표했다”며 이같이 전했다.

조 대표의 이날 발표 공약들은 △직장인 식대·교통비 비과세 확대 △한국형 워라밸 권리 보장제 추진 △스트레스 제로, 대중교통 출근길 △직장인 번아웃 안심 보장제 △사회초년생 학자금 대출 상환액 100% 세액공제 △유럽식 반려동물 가족권 △‘차열 포장’ 기술을 적용한 러닝 코스 조성 등이다.

구체적으로 식대·교통비 비과세 확대는 현재 월 20만원 한도를 40만원까지 두 배로 확대하고, 자가운전자에게만 국한됐던 교통비 비과세 혜택을 출퇴근 직장인에게도 확대 적용한다는 구상이다.

워라밸 권리 보장제의 경우, 현행 선택적 노동시간제를 확장·개선해 벨기에식 주 4일 선택제를 도입, 주 5일 노동 시간을 4일로 압축해 근무할 수 있는 제도적 기반을 마련하겠다는 계획이다.

대중교통 출근길 공약에는 광역버스 중간 기점 버스 도입 적극 추진과 평택~서울 노선 2층 전기버스 출근 핵심 노선에 우선 확대, 똑버스를 보완한 출근 특화 셔틀 운행 등 내용이 담겼다.

또 상담부터 휴식까지 국가가 체계적으로 관리하는 번아웃 안심 보장제, 중소기업에 재직 중인 직장인의 학자금 대출 원리금 상환액에 대해 100% 세액 공제, 반려동물 입양 혹은 이별 시 가족 돌봄 휴가 인정 법제화 추진 등을 공약으로 내걸었다.

조 대표는 평택호 등 주요 산책로에 차열 포장(Cool Pavement) 기술을 적용한 러닝 코스를 조성하겠다고 공약도 이날 내놨다.

조국혁신당은 “조 후보는 오늘 발표한 ‘7대 생활 패키지’ 외에도 평택 직장인들 모두가 피부로 체감할 수 있는 분야별 국회 입법 과제도 조만간 공개할 계획”이라고 밝혔다.

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