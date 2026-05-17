직장인 60% “직장 내 성차별 존재…채용·승진도 다르다”

직장인 10명 중 6명은 고용상 남녀 차별이 있다고 인식한다는 조사 결과가 나왔다. 여성 직장인의 경우 10명 중 7명 이상이 직장 내 성차별이 있다고 답했다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 2월 2∼8일 전국만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 ‘채용, 승진, 배치 등에 있어 남녀 간 차이가 있다고 생각하는지’ 물었더니 60.7％가 ‘있다’고 답했다고 17일 밝혔다.

여성 직장인의 경우 10명 중 7명 이상이 직장 내 성차별이 있다고 답했다. 게티이미지뱅크

여성의 73.1％가 직장내 남녀 간 차이가 있다고 답한 반면, 남성은 49.1％만이 그렇다고 대답했다. 차이가 있다고 생각하는 이유를 설문한 결과 ‘성별 고정관념에 따른 직군·직무배치 때문’(55.8％)이라는 응답이 가장 많았고, ‘출산·육아 등으로 인한 경력 공백때문’(51.9％), ‘인사 평가 과정에서의 성차별과 편견 때문’(31.6％), ‘리더십 경험과 관리직으로의 접근 기회가 적어서’(16.3%) 등이 그 뒤를 이었다.

또 현재까지 직장 내 성차별을 경험한 비율은 직장인의 57.3％에 달했다. 여성은 67.5％가, 남성은 47.8％가 성차별 경험이 있다고 응답했다.

직장 내 성차별을 경험한 응답자 중 ‘고용상 성차별 시정제도’를 알고 있는 비율은 47.6％에 그쳤고, 실제로 시정 신청을 한 적이 있는 비율은 22％에 불과했다.

직장인 10명 중 6명은 승진과 부서 배치 등에서 남녀 간 차이가 존재한다고 체감하는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

더불어민주당 장철민 의원실이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년 5월 19일부터 올해 3월까지 노동위원회 차별 시정 위원회에 접수된 111건의 시정신청 가운데 시정명령이 내려진 것은 7건에 불과했다.

한편 직장인 10명 중 6명은 승진과 부서 배치 등에서 남녀 간 차이가 존재한다고 체감하는 것으로 나타났다. 그 원인으로는 ‘남성 중심적 조직 문화와 관행’이 가장 많이 꼽혔다.

직장갑질 119가 여론조사기관인 글로벌리서치를 통해 지난 2월 10일부터 17일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명에게 설문한 결과, 직장인 10명 중 6명(61.1%)은 ‘직장 내 승진·배치에서 남녀 간 차이가 있다’고 생각한다고 응답했다. 이런 격차가 ‘있다’고 답한 직장인 여성의 비율은 76.%로, 같은 인식을 보이는 남성들(48.6%)보다 27.9%포인트나 높았다. 특히 비정규직 여성 노동자의 응답은 81.3%로 성 차별 체감도가 더욱 높았다.

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