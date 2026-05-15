트럼프 “시진핑과 북한 문제 논의…‘대만 공격시 미국 대응’도 물어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 중국 방문 중 시진핑 국가주석과 북한 문제에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다.

로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 베이징에서 귀국길에 오른 전용기에서 기자들과 만나 “시 주석과 북한에 대해 논의했다”고 말했다.

도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일(현지시간) 베이징 중난하이에서 차담(茶啖)하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 시 주석과 북한에 대한 어떤 논의를 했는지에 대한 질문에는 "알다시피 나는 김정은과 매우 좋은 관계다"라며 "그는 (최근) 매우 조용하다"고 말했다.

최근 김 위원장과 직접 소통했느냐는 질문에는 “그렇다”고 답했지만, 구체적인 시점은 공개하지 않았다. 또 트럼프 대통령은 김 위원장과의 소통이 어떤 것이었는지에 대한 후속 질의에 “그게 중요한가?”라고 반문한 뒤 “나는 그것에 대해 얘기하지 않을 것이다. 하지만 나는 그와 매우 좋은 관계를 갖고 있다. 그는 우리나라를 존중해왔다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 미·중 정상회담 주요 의제로 거론됐던 대만 문제에 대해서는 “시 주석과 많은 이야기를 나눴다”며 “그는 대만 독립을 위한 싸움을 원하지 않는다”고 말했다. 대만 문제에 대해 시 주석에게 “어떠한 약속도 하지 않았다”고도 했다. 이어 시 주석이 ‘중국이 대만을 공격할 경우 미국이 대만을 방어할 것인지’ 물었지만 “그 문제에 대해 말하지 않겠다고 답했다”고 말했다.

이란 핵 협상 문제와 관련해서는 “핵 프로그램을 20년간 중단하는 수준이면 괜찮다”면서도 “다만 그것은 진짜 약속이어야 한다”고 강조했다.

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