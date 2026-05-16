흉부외과 전문의가 알려주는 호흡의 비밀… ‘1분 호흡이 아이의 뇌를 바꾼다’

1분 호흡이 아이의 뇌를 바꾼다/박억숭·서보경/세종서적/1만9000원

책상 앞에서 멍해지는 아이, 문제는 의지가 아니라 ‘숨’이었다

아이가 책상 앞에 앉은 지 10분도 안 돼 멍해진다. 문제집을 펼쳐놓고 하품을 반복한다. 밤새 잔 것 같은데 아침마다 피곤해하고, 사소한 말에도 예민하게 반응한다. 부모는 대개 스마트폰, 사춘기, 의지 부족, 학습 습관을 의심한다. 그러나 이 책은 질문을 전혀 다른 방향으로 돌린다. “아이의 뇌는 지금 충분히 숨 쉬고 있는가.”

흉부외과 전문의인 저자 박억숭은 학부모들이 당연하게 여겨온 육아 상식을 정면으로 뒤집는다. 아이의 집중력 저하와 감정 기복, 만성 피로와 학습 부진의 원인을 ‘의지력’이 아니라 ‘호흡’에서 찾기 때문이다. 수술실과 중환자실, 외래 진료실에서 폐와 산소, 생명의 문제를 직접 다뤄온 그는 산소 공급이 끊기면 가장 먼저 뇌가 무너진다는 사실을 임상 현장에서 수없이 목격했다. 그 경험을 바탕으로 아이의 집중력과 감정 문제 역시 뇌의 에너지 대사와 호흡 환경의 관점에서 바라봐야 한다고 강조한다.

박억숭·서보경/세종서적/1만9000원

저자는 “집중력이 의지의 문제가 아닐 수 있다”고 말한다. 뇌는 체중의 약 2%에 불과하지만, 몸이 사용하는 산소의 20% 이상을 소비하는 기관이다. 산소 공급이 불안정하면 뇌세포의 에너지 생산은 떨어지고, 그 결과는 멍함, 산만함, 기억력 저하, 감정 기복으로 나타날 수 있다는 것이다. 아이가 게을러서가 아니라, 뇌가 에너지 절전 모드에 들어갔을 수 있다는 설명이다.

이 문제의식은 팬데믹 이후 아이들의 생활환경과도 맞닿아 있다. 마스크 생활, 줄어든 야외 활동, 밀폐된 학원과 스터디 카페, 공기청정기에 의존하는 실내 생활은 아이들의 호흡 패턴을 바꿔놓았다. 책은 코로나19가 호흡기 염증 질환이었다는 점에 주목하며, 감염과 회복이라는 표면적 사건 뒤에 폐 기능과 산소 교환 효율의 미세한 변화가 남았을 가능성을 짚는다.

특히 눈길을 끄는 대목은 ‘정크 슬립’에 대한 설명이다. 정크 슬립은 충분히 오래 자도 깊은 회복이 이뤄지지 않는 수면 상태를 뜻한다. 책은 입을 벌리고 자거나 얕은 호흡을 반복하는 아이들이 오래 자도 피곤해할 수 있다고 말한다. 수면 시간보다 중요한 것은 ‘숨의 질’이라는 것. 학부모 입장에서는 그동안 대수롭지 않게 넘겼던 코골이와 입 벌림 수면이 전혀 다른 신호로 읽히는 순간이다.

저자는 불안과 짜증, 산만함을 단순한 성격 문제가 아니라 뇌와 신체의 생리적 신호로 해석한다. 산소 공급이 흔들리면 감정 조절을 담당하는 전두엽의 기능이 약해지고, 불안과 공포 반응을 담당하는 편도체가 과흥분할 수 있다. 즉 브레이크는 약해지고 가속 페달은 예민해지는 구조다. 아이가 갑자기 한숨을 쉬거나 짜증을 낼 때 “왜 또 한숨이야?”라고 다그치기보다 “지금 긴장했구나, 잠깐 쉬어볼까?”라고 받아주는 것이 더 중요하다는 조언은 그래서 나온다.

흔히 부모들은 아이의 한숨을 불만이나 버릇으로 여긴다. 그러나 책은 한숨을 ‘폐를 살리는 생리적 리셋 버튼’으로 설명한다. 얕은 호흡이 이어지면 폐 속 허파꽈리가 충분히 펴지지 못하는데, 한숨은 이를 다시 펼쳐 산소 교환 면적을 확보하려는 자연스러운 반응이라는 것이다.

해결책은 의외로 단순하다. 거창한 학습법이나 값비싼 프로그램 대신 책은 ‘1분 호흡’, 바깥 공기 마시기, 숲 걷기, 자세 교정 같은 생활 습관을 강조한다. 특히 “주말 아침 2시간의 숲이 아이 뇌를 바꾼다”는 대목은 경쟁과 사교육에 지친 부모들에게 작은 해방감처럼 읽힌다. 이 책이 말하는 뇌혁명은 거창한 기술이 아니다. 아이의 인생을 바꾸는 변화는 어쩌면 가장 조용한 곳, 한 번의 깊은숨에서 시작된다.

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