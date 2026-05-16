롯데건설, 고층 건물 기둥 공법 개선…공기 단축·안전성 강화

롯데건설이 고층 건축물 공사에 활용되는 합성기둥 시공 기술을 개선해 구조 안전성과 시공 효율을 높인 신공법으로 국토교통부 건설신기술 인증을 받았다.

롯데건설은 15일 포스코이앤씨와 효성중공업, 덕암테크와 공동 개발한 ‘ES-Col 공법’이 국토교통부 건설신기술(제1044호) 인증을 획득했다고 밝혔다.

선기초 기둥 일체화 공법(ES-Col) 근입부. 롯데건설 제공

이번 공법은 철골과 콘크리트를 결합한 합성기둥 내부 구조를 개선해 콘크리트가 내부까지 균일하게 채워지도록 한 것이 핵심이다. 기둥 내부 보강재를 사선 형태로 배치해 콘크리트 타설이 원활하게 이뤄지도록 했고 하중도 효과적으로 분산되도록 설계했다.

지하에 기둥을 고정하는 부분에는 기존 사각 철골 대신 원형 강관을 적용했다. 강관 중간에 구멍을 내 콘크리트가 더 잘 채워지도록 해 기둥이 기울지 않고 정확하게 세워질 수 있도록 했다는 설명이다.

롯데건설은 이번 공법이 고층 건물과 역타공법 현장에서 구조 안정성을 높이고, 공사 기간 단축과 자재 절감 효과까지 기대할 수 있다고 설명했다. 역타공법은 위에서 아래 방향으로 공사를 진행하는 방식으로 도심 고층 건축물 공사에 주로 활용된다.

앞서 기존 CFT(강관 내 콘크리트 충전형) 합성기둥 공법은 보강재 설치 작업이 복잡하고 콘크리트가 내부까지 제대로 채워지지 않는 문제가 있었다. 역타공법에서는 기둥 시공 정밀도가 건물 안정성과 직결돼 시공 리스크를 줄이는 것이 업계 과제로 꼽혔다.

롯데건설 관계자는 “건축물의 고층화·복합화가 진행되는 환경에서 구조 안전성과 시공 품질을 동시에 높일 수 있는 기술”이라며 “공기 단축과 경제성 확보 효과도 큰 만큼 향후 프로젝트 적용을 적극 검토할 계획”이라고 말했다.

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