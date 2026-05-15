삼전 "유연한 제도화"에 노조 "파업 강행"…추가 대화 불발

삼성전자 사측이 노조와 추가 대화를 위한 핵심 쟁점 입장을 담은 공문을 발송했으나 '성과급의 유연한 제도화' 등 기존 입장에서 크게 나아가지 못했다.

이에 노조가 파업을 강행하겠다고 밝히면서 노사 간 추가 대화 시도가 불발되는 분위기다.

경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

삼성전자는 15일 오전 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조)에 보낸 공문에서 "회사는 지난 3월 중앙노동위원회 조정에서 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 재원을 영업이익 10%와 경제적부가가치(EVA) 중 선택하는 방안을 제시한 바 있다"고 밝혔다.

또한 "(성과급) 제도화, 상한 폐지 요구와 관련해서는 기존 OPI 제도를 유지하면서 추가로 상한이 없는 특별보상 제도를 신설하는 등 보다 유연한 제도화 방안을 제안했다"고 전했다.

그러면서 "협상 타결을 바라는 임직원과 주주, 국민의 바람에 부응해 조건 없이 다시 만나 대화할 것을 거듭 제안한다"며 "회사는 열린 자세로 협의에 나설 것"이라고 밝혔다.

이들 입장은 기존에 공개된 사측 제안과 변함이 없는 것이다.

초기업노조 최승호 위원장은 입장을 묻는 질의에 "6월 7일 이후 협의할 의사가 있다"며 "헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각"이라고 답했다.

6월 7일은 노조가 예고한 파업 종료일이다.

최 위원장은 "우리에게 보낸 공문이라고 여겨지지 않는다"며 "교섭은 언제든지 할 수 있으니 (파업이 끝난 뒤인) 6월에 하면 된다"고도 했다.

노조는 전날 사측이 발송한 추가 대화 요청 공문에 대해 이날 오전 10시까지 핵심 쟁점에 대한 사측의 입장 표명을 들어본 뒤 대화 여부를 검토하겠다고 밝힌 바 있다.

이날 사측이 기존 입장을 재확인하면서 추가 대화를 거듭 요청했으나, 노조가 파업 입장을 밝히면서 노사 추가 대화도 성사되지 못하게 됐다.

노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 예정으로, 노조는 최대 5만여명의 조합원이 참여할 것이라고 주장했다.

<연합>

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