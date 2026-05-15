‘불닭 성공신화’ 김정수 부회장, 삼양식품 회장 오른다

불닭볶음면 성공신화의 주역인 김정수 삼양식품 부회장이 회장 자리에 오른다. 글로벌 사업 성장세에 대응한 리더십과 책임경영 강화를 위한 결정이다.

삼양식품은 12일 이사회를 열고 김 부회장의 회장 승진을 결의했다고 15일 밝혔다. 취임일은 6월 1일이다.

김 부회장의 승진은 2021년 12월 총괄사장에서 부회장으로 승진한 이후 약 5년 만이다.

삼양식품의 해외 매출 비중이 80%에 달한다. 최근 미국·중국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 판매법인과 생산공장 설립을 추진하며 글로벌 사업을 빠르게 확장해 왔다. 사업 포트폴리오와 경영 범위를 확대하면서 글로벌 시장을 아우르는 통합 리더십의 필요성이 커졌다는 것이다.

김 부회장의 승진을 계기로 삼양식품의 글로벌 경영 체제 전환에도 한층 속도가 붙을 전망이다. 삼양식품은 올해 지역 및 국가별 전략 강화를 위한 사업 기반 확대에 나설 예정이다. 현재 건설 중인 중국 자싱공장 외에도 지역별 연락사무소 등의 추가 설립을 검토하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지