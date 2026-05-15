코스피, '꿈의 팔천피' 뚫었다…7000선 돌파 7거래일 만

코스피가 사상 최초로 장중 8000선을 돌파했다. 지난 6일 7000선을 돌파한 지 단 7거래일 만에 이룬 쾌거다.

코스피는 15일 오전 9시14분 전 거래일보다 0.27% 오른 8002.66으로, 사상 첫 8000선에 올라섰다. 오전 9시 17분 현재 8010선에서 등락 중이다.

개인이 유가증권시장에서 1조원 이상의 주식을 사들이며 지수를 견인하고 있다.

반면 외국인과 기관은 각각 9000억원, 1000억원 규모의 순매도를 나타내고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스가 보합권에서 움직이고 있는 가운데 현대차그룹 관련주들이 줄줄이 상승하며 지수를 끌어올리고 있다.

현대차, 현대모비스가 4%대 상승하고 있고, 기아도 1% 이상 오르고 있다. 삼성전기 역시 8%대 오르고 있다.

코스닥지수는 0.37% 하락한 1186선에서 움직이고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "코스피는 미-중 정상회담 기대감 선반영, 마이크론 등 미국 반도체주 약세 부담에도 인공지능(AI)주를 중심으로 한 나스닥 강세, 반도체 장비업체 AMAT의 어닝 서프라이즈 등에 힘 입어 8000선을 돌파했다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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