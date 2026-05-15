李 대통령 “스승님 격려로 앞으로 나아갈 용기 얻어… 제 삶의 큰 힘”

“모든 선생님께 존경과 감사”
이재명 대통령은 “저 역시 어린 시절 스승님의 따뜻한 격려 덕분에 앞으로 나아갈 용기를 얻었다”며 15일 스승의 은혜에 감사의 인사를 전했다.
이 대통령은 스승의 날을 맞이한 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “스승님께서 해주신 한마디 말씀이 오랜 시간이 흐른 지금까지도 제 삶을 지탱하는 큰 힘이 되고 있다”며 이같이 밝혔다.
이어 “누군가의 진심 어린 관심과 믿음이 한 사람의 삶을 바꿀 수 있다는 사실을 스승님을 통해 배웠다”며 “이러한 경험은 비단 저만이 아닌, 많은 국민 여러분의 마음속에도 소중한 기억으로 자리하리라 생각한다”고 덧붙였다.
그러면서 “우리 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있는 더 나은 환경을 만들고자 최선을 다하겠다”며 “선생님들의 열정과 사명감이 결코 사그라들지 않도록 실질 지원과 변화를 만들어가겠다”고 약속했다.
이 대통령은 “선생님들의 노력과 헌신이 있기에 오늘의 대한민국이 존재한다”며 “지금 이 순간에도 학교와 교실에서 땀 흘리고 계실 전국의 모든 선생님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”고 했다.
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