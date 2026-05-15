최민수·강주은 아들 폭풍성장…훈훈 비주얼 자랑

최민수·강주은의 아들 최유진이 디자인 실력을 뽐냈다.

13일 강주은의 유튜브 채널에는 '깡주은팀 최초 남자 인턴의 등장! 싹 다 리뉴얼한 사연은?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

강주은과 아들 최유진. 유튜브 캡처

이날 강주은은 유튜브 채널의 배너를 새단장하고 있다며, 아들 최유진이 자신을 위해 배너 디자인을 하고 있다고 밝혔다.

2001년생인 최유진은 지난해 2월 전역 후 강주은의 유튜브 채널에 출연해, 3D 애니메이션과 그래픽 디자인을 공부하고 있으며 디즈니 입사를 꿈꾸고 있다고 했다.

최유진은 "어머니가 오렌지 색깔을 안 좋아한다. 핑크색이 더 잘 어울릴 것 같다"고 했다.

강주은은 "내가 핑크를 좋아하는 걸 유진이가 알고 있다. 엄마가 가끔씩 이런 얘기하는 걸 듣고 스케치를 해서 보여주더라"고 했다.

그러면서 "한 번 해 볼 수 있겠다더라. 그러면 해 보라고 했다. 첫 번째 시안이 얼마나 걸린 것 같냐"고 물었다.

이에 최유진은 "이틀이 걸린 것 같다"고 첫 시안을 공개했다. 이후 몇 번의 작업 끝에 세 번째 시안이 나왔고, 제작진은 "너무 요소들이 많은 것 같다"며 함께 수정 작업에 돌입했다.

<뉴시스>

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