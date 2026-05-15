‘낮 최고 32도’ 무더운 스승의날…큰 일교차 주의 [오늘날씨]

스승의 날이자 금요일인 15일 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 32도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠다.

초여름 날씨를 보인 지난 14일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대 터널에서 한 아이가 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 10~14도, 최고 20~25도)을 웃돌겠다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지면서 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

이날 아침 최저기온은 10~17도, 낮 최고기온은 22~32도를 오르내리겠다.

주요 지역 예상 최저기온은 서울 17도, 인천 16도, 춘천 13도, 강릉 13도, 대전 14도, 광주 15도, 대구 13도, 부산 15도, 제주 16도다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 29도, 춘천 30도, 강릉 25도, 대전 31도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 23도, 제주 24도로 예상된다.

서쪽 지역을 중심으로 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠으나 동풍의 영향을 받는 강원 영동과 경상권 동해안은 낮 기온이 25도 안팎이 되겠다.

오전까지 강원 영동과 충남 남부, 전북 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 인천·경기 남부 서해안과 충남권, 전북 내륙, 전남권, 경북권, 경남 서부 내륙에도 옅은 안개가 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다．

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