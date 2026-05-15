반도체 가격 상승에 4월 수출물가 7.1%↑…수입물가는 2.3%↓

지난달 반도체 가격 상승에 우리나라 수출 제품의 전반적인 가격 수준(원화 환산 기준)이 28년여 만에 최고치를 경신했다.



한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면, 4월 수출물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 187.40으로, 3월(174.92)보다 7.1% 올라 10개월째 상승세를 지속했다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

전월 대비 상승률은 3월(17.0%)보다 낮았지만, 전년 동월 대비 상승률은 3월 29.5%에서 4월 40.8%로 치솟아 외환위기 때인 1998년 3월(57.1%) 이후 28년 1개월 만에 최대였다.



수출물가지수 수준 자체도 1998년 3월(196.01) 이후 가장 높았다.



품목별로는 반도체를 포함한 컴퓨터·전자 및 광학기기(16.9%), 화학제품(7.7%) 등이 수출물가를 끌어올렸다. 세부 품목 중에서는 D램(25.0%), 컴퓨터 기억장치(71.4%), 프로필렌(23.6%) 등의 상승률이 높았다.



이문희 한은 물가통계팀장은 "원/달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르면서 수출물가가 상승했다"고 설명했다.



특히 "4월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 198.30으로, 2010년 8월(201.77) 이후 15년 8개월 만에 최고치였다"고 말했다.



이 팀장은 수출물가 전망과 관련, "반도체 가격 영향을 크게 받을 것으로 보인다"며 "중장기적으로 반도체 가격 강세가 이어지지 않을까 생각하지만, 월별로 전월 대비 변동 추이의 불확실성이 있어 지켜볼 필요가 있다"고 했다.



4월 수입물가지수(원화 기준)는 168.12로, 3월(172.16)보다 2.3% 하락했다. 국제 유가가 3월보다 내리면서 수입물가도 10개월 만에 하락했다.



원재료 중 원유 등 광산품이 10.5% 내리며 전체 수입물가 하락을 주도했다. 다만, 석탄 및 석유제품(6.2%), 1차 금속제품(3.3%) 등 중간재는 2.1% 올랐다. 자본재와 소비자도 각각 0.4%, 0.2% 상승했다.



실제로 두바이 유가(월평균·배럴당)는 중동 전쟁 발발 직후인 3월 128.52달러로 치솟았다가 4월 105.70달러로 17.8% 하락했다.



이 팀장은 5월 전망과 관련, "유가나 환율은 전월 대비 하방 요인으로 작용할 수 있지만, 중동 전쟁이 두 달 넘게 이어지면서 당분간 원자재 공급 불안이 지속될 가능성이 있는 점은 상방 요인"이라며 "5월 수입물가 향방을 예단하기 어려운 상황"이라고 말했다.



순상품교역조건지수(107.02)는 1년 전보다 14.3% 상승했다. 같은 기간 수출 가격(33.6%)이 수입 가격(16.9%)보다 더 크게 올랐기 때문이다.



순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율로, 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표다.



소득교역조건지수(147.59)도 순상품교역조건지수(14.3%)와 수출물량지수(12.4%)가 모두 오르면서 1년 전보다 28.5% 높아졌다.

<연합>

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