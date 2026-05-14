류수노 전 한국방송통신대학교 총장, 서울교육감 중도보수 단일후보로 선정

류수노 서울시교육감 예비후보가 조전혁 예비후보와의 여론조사 경선에서 승리하며 중도보수 단일후보로 확정됐다.

두 후보는 14일 조전혁 후보 선거캠프에서 공동 기자회견을 열고 “이번 단일화는 단순한 정치적 결합이 아니라 무너져가는 서울교육의 기준을 다시 세우고, 우리 아이들의 미래를 지키기 위한 책임 있는 결단”이라고 밝혔다.

류수노 서울시교육감 예비후보.

이번 단일화는 학생들의 학력 저하와 교권 붕괴, 정치적 이념 편향 논란 속에서 중도보수 진영의 분열로는 교육 현장을 지켜낼 수 없다는 위기감 속에 추진됐다. 특히 본선 경쟁력을 갖춘 단일후보를 중심으로 힘을 모아야 한다는 시민사회와 학부모들의 요구가 단일화 성사의 배경이 됐다는 평가다.

조 후보는 이날 결과에 승복하며 류 후보 선거캠프 선거대책위원장직을 수락했다. 두 후보는 “서울교육 정상화라는 더 큰 목표를 위해 끝까지 함께하겠다”며 중도보수 ‘원팀’ 구성을 공식 선언했다.

단일후보로 선정된 류 후보는 “저를 믿고 중도보수 단일후보로 선택해주신 서울 시민 여러분과 대승적인 결단으로 선대위원장직을 수락해주신 조전혁 후보님께 깊이 감사드린다”며 “이번 결과는 제 개인의 승리가 아니라, 무능하고 편향된 지난 12년 진보 교육의 폐해를 끊어내라는 시민들의 준엄한 명령”이라고 강조했다.

이어 “완전한 중도보수 대통합을 이뤄나가겠다”며 “현재 출마한 중도보수 진영의 다른 후보들과의 단일화에도 박차를 가해 진보 진영에 맞설 하나 된 ‘대통합 열차’를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.

류 후보는 15일 오전 9시 서울시선거관리위원회에 후보 등록을 마친 뒤, 오후 2시 서울시교육청 정문 앞에서 기자회견을 열 예정이다.

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