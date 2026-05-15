텀블러에 담아 입 대고 마셨는데…서울 아리수, 24시간 내 세균 불검출

서울시가 수돗물 아리수의 반복 음용과 장시간 보관에 따른 미생물 변화를 조사한 결과 잔류 염소가 외부에서 유입될 수 있는 일반 세균 증식을 억제하는 것으로 나타났다.

여름철은 수분 섭취량이 늘고 페트병이나 텀블러에 물을 담아 오래 휴대하거나 여러 차례에 걸쳐 나눠 마시는 일이 잦은 만큼 위생 관리가 중요하다. 클립아트코리아 제공

15일 서울시에 따르면 여름철에는 페트병이나 텀블러에 물을 담아 장시간 휴대하거나 여러 차례 나눠 마시는 경우가 많아진다. 이 때문에 음용 과정에서 발생할 수 있는 미생물 오염 관리가 중요하다.

여름철에는 기온 상승과 땀 배출 증가로 수분 섭취량이 늘고, 페트병이나 텀블러에 물을 담아 장시간 휴대하거나 여러 차례 나눠 마시는 경우도 많아져 위생 관리가 중요하다.

서울물연구원은 반복 음용과 시간 경과에 따른 일반 세균 증식 여부를 파악하기 위해 참여자 9명이 텀블러에 담긴 물을 반복 음용한 뒤 1차 음용 후 1시간·3시간, 2차 음용 후 5시간·7시간·24시간 시점에 각각 시료를 채취해 일반 세균 변화를 분석했다.

조사 결과 아리수는 반복해서 입을 대고 마신 뒤에도 24시간 동안 일반 세균이 검출되지 않았다. 수돗물 공급 과정에서 유지되는 잔류 염소(리터당 0.2㎎)가 외부에서 유입된 일반세균을 1시간 이내 사멸시킨 것으로 분석됐다.

잔류 염소가 없는 시판 먹는 샘물 2종도 같은 조건에서 분석한 결과 1차 음용 뒤 평균 41CFU/㎖, 2차 음용 뒤 평균 85CFU/㎖의 일반 세균이 검출됐다. 일부 사례에서는 3시간 이내에 최대 60배까지 증가하는 경우도 있었다.

여름철 아리수 미생물 안전성 안내 이미지. 뉴시스(서울시 제공)

미생물 변화 분석에서 아리수는 리터당 42㎎의 미네랄을 함유해 국내 시판 먹는샘물 5종의 평균 함량인 리터당 29.8㎎보다 많았다.

윤희천 서울물연구원장은 “아리수는 362개 항목의 철저한 수질검사를 통해 안전성을 확인한 먹는물”이라며 “특히 여름철 장시간 나눠 마시는 환경에서도 미생물 증식이 효과적으로 억제되는 만큼 텀블러에 담아 마시면 건강하고 위생적인 여름철 물 음용과 일회용품 사용 저감에도 도움이 될 수 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지