이란전쟁에도 “뉴욕 증시 더 오른다”…목표치 올리는 월가

이란전쟁과 물가부담으로 증시가 흔들리는 것 아니냐는 우려가 나오는 상황에서 월가에서 뉴욕증시가 더 오를 수 있다는 전망을 연이어 내놓고 있다.

블룸버그 통신은 13일(현지시간) 모건스탠리의 마이크 윌슨 최고 미국주식전략가 겸 최고투자책임자(CIO)가 이끄는 시장전략팀은 전망보고서에서 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 12개월 뒤 8300을 기록할 것이라고 전망했다. 이는 전날 종가 대비 12% 높은 수준으로, 현재 수준보다 그만큼 더 오를 여지가 있다는 뜻이다.

뉴욕증권거래소에서 한 트레이더가 주식 거래 상황을 살피고 있다. UPI연합뉴스

모건스탠리는 올해 말 S&P 500 지수 목표치도 7800에서 8000으로 상향 조정했다. 연말 예상치는 기존보다 200p 올랐다. 미국 증시를 예전보다 더 긍정적으로 평가하는 셈이다.

S&P 500은 미국 증시에 상장된 대표 대기업 500개의 주가 흐름을 묶은 지수다. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존 등 대형 기업이 속해있다. 미국 경제와 뉴욕증시의 흐름을 보여주는 대표적인 기준 지수로 꼽힌다.

모건스탠리는 미국 기업들의 실적이 예상보다 탄탄하다는 점을 근거로 들었다. 현재까지 실적을 발표한 S&P 500 기업의 1분기 이익은 전년 대비 27% 증가했다. 월가 예상치인 약 12%를 두 배 이상 웃도는 수준이다. 모건스탠리는 이번 강세 전망이 기업 이익 증가에 기반한 것이라고 설명했다. 이란전쟁과 인플레이션 부담에도 미국 기업들의 이익 증가세가 증시를 떠받칠 수 있다고 판단한 것으로 풀이된다.

또 윌슨 CIO는 올해 성장세를 보이는 빅테크(거대 기술기업)뿐만 아니라 다른 업종도 이익이 성장하면서 증시 상승을 이끌 업종이 넓어질 수 있다고 내다봤다.

앞서 야데니리서치의 에드 야데니 최고투자전략가도 최근 투자자 노트에서 올해 말 S&P 500 지수 예상치를 7700에서 8250으로 상향하면서 강세장이 계속될 것이라고 예상했다.

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