포항 국민의힘 책임당원 1926명 탈당, "무소속 박승호 후보 지지 전격 선언" [6·3의 선택]

오는 6·3지방선거를 불과 20여일 앞두고 경북 포항지역 국민의힘 책임당원 1926명이 탈당을 선언하고 박승호 무소속 후보에 대한 지지를 전격 선언해 파장이 일고 있다.

박승호 무소속 포항시장 후보 캠프측은 13일 오전 포항시청에서 기자회견을 갖고 "포항지역 책임당원들이 캠프에 탈당 관련 문의가 쇄도하고 있다"면서 "현재 1926명이 탈당 신청서가 캠프로 들어왔다"고 밝혔다.

포항지역 국민의힘 책임당원 1926명이 13일 탈당과 함께 무소속 박승호 포항시장 예비후보 지지를 선언하고 있다.

책임당원 이상훈씨는 "시민과 당원 의사에 반하는 공직자 후보를 공천했다"면서 "국민의힘은 저희들에게 깊은 실망감을 안기고, 정당으로서 신뢰를 철저히 상실했다"고 주장했다.

이어 "지자체장 후보 공천을 중앙당에서 해 민심을 외면한 결과를 초래했다"면서 "지역 국회의원과 그 추종세력이 비민주적인 행동을 했다고 의심할 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.

이씨 등 탈당을 전격 선언한 국민의힘 책임당원들은 "국힘 탈당 후 박승호 후보를 지지하기로 했다"면서 "청렴·투명하고 재선의 포항시장을 역임하는 등 시정에 밝은 박 후보가 포항의 발전을 제대로 이끌수 있을 뿐만 아니라 막가파식 공천을 청산할 적임자"라고 강조했다.

박승호 후보는 "수사를 받고 있는 후보를 공천하는 것이 말이 되냐. 당선이 된다해도 재판 등으로 시정에 영향을 미칠수 밖에 없다"면서 "포항의 자존심을 세우도록 시민이 선거에서 표로 심판해 달라"고 강조했다.

박 후보 캠프는 탈당을 원하는 국민의힘 당원들의 신청을 받고있으며, 서류 작성 등 탈당에 필요한 절차를 도울 예정이다.

앞서 박 후보는 지난 9일 포항의 상징적 원도심인 중앙상가에서 '원도심 부활 핵심 공약'을 발표하고, 불공정 공천에 맞서 뜻을 함께하는 무소속 후보들과의 강력한 연대를 선언해 눈길을 끌었다.

이날 행사는 단순히 후보 개인의 공약 발표를 넘어, 국민의힘 공천 과정에서 배제된 시·도의원 예비후보들이 대거 참석했다.

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