李, 베선트·허리펑 접견… “美·中 안정적 관계발전” 당부 [14일 美·中 정상회담]

이재명 대통령은 13일 미·중 정상회담 사전 협의를 위해 한국을 찾은 미·중 대표들을 연이어 만나 두 국가의 안정적인 관계 발전을 당부했다.

美·中, 韓서 고위급 무역협상 이재명 대통령은 13일 미·중 고위급 무역 협상을 위해 방한한 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리를 연이어 접견했다. 베선트 장관이 이날 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 오른쪽 사진은 청와대에서 이 대통령과 접견하고 있는 허 부총리. 연합뉴스·청와대 제공

이 대통령은 이날 오전 미·중 고위급 무역 협상을 위해 한국을 방문한 허리펑 중국 국무원 부총리를 청와대에서 접견하고 “미·중 양국이 안정적인 관계를 발전시켜 나가는 것이 우리나라를 포함한 전 세계 국가들의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것”이라고 평가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑을 통해 밝혔다.



이 대통령은 양국 고위급 무역 협상이 순조롭게 이뤄질 수 있도록 한국 정부 차원에서 최선을 다해 지원하겠다고 언급했고, 허 부총리는 “내일(14일)부터 베이징에서 개최되는 미·중 정상회담 직전의 무역 협상을 한국에서 마무리할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 화답했다.



이 대통령은 지난해와 올해 한·중 정상이 상호 국빈방문을 통해 한·중 관계를 전면적으로 복원한 것은 국익 중심 실용외교의 중요한 성과임을 짚으며 “시대 변화에 발맞춰 양국 국민의 민생에 기여하는 방향으로 협력을 더욱 확대해 나가자”고 강조했다.



이 대통령은 고위급 무역 협상을 위해 방한한 스콧 베선트 미 재무장관의 예방도 받았다. 이 대통령은 베선트 장관에게 “경제·기술 분야에서도 양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜야 한다”며 특히 양국 간 핵심 광물 등 공급망 협력과 외환시장 분야 협력에 대한 필요성을 강조했다. 또 “한·미 전략적 투자가 한·미 간의 굳건한 신뢰를 바탕으로 경제 전략 분야에서 전방위적인 협력 강화로 이어져 양국에 모두 이익이 되는 계기가 될 수 있도록 베센트 장관도 노력해 달라”고 당부했다. 이 대통령은 올해 주요 20개국(G20) 정상회의 의장국인 미국의 관심 의제에 대해서도 적극 협조할 것이라고 언급했다.



베선트 장관은 “중동 전쟁 등 어려운 상황 속에서도 한국은 이 대통령의 리더십으로 성장률과 주가 등 다른 나라들에 비해 놀라운 성과를 보여주고 있다”고 평가했다.



이날 접견은 각각 30분씩 이뤄진 것으로 전해졌다. 접견에서 북한 관련 언급이나 논의는 이뤄지지 않았다.

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