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金총리 “원유·나프타 수급 안정 지속”

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이지안 기자

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비상경제본부 회의 주재

“안심 일러… 추가 물량 확보 필요
물가 전반 상승 압력, 관리 만전을”

김민석 국무총리는 13일 “재정경제부를 비롯한 관계 부처는 석유화학 제품 등 관련 있는 품목과 국민 생활에 밀접한 농수산물·식료품 등의 가격 동향을 면밀하게 점검하고 가격 안정화 대책을 강구해달라”고 말했다.

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의에서 “원유 등 국제가격 상승에 따라 물가 전반에 대한 상승 압력이 있다. 물가 관리에 정부가 전력을 다해야 할 상황”이라며 이같이 주문했다.

그는 “3월 경상수지가 월간 기준 최대 규모인 373억달러 흑자를 기록했고, 1분기 GDP(국내총생산) 성장률도 전 분기 대비 1.7% 증가하는 등 견조한 성장세를 이어가고 있다”고 밝혔다. 이어 “정부가 노력하고 국민 여러분과 기업이 함께 협력해 원유·나프타 등 주요 품목의 수급도 비교적 안정적으로 지속되고 있다. 원유가 80%, 나프타가 90% 수준 공급 물량을 확보하고 있다”며 “여전히 안심하기는 이르다. 수입선 다변화 등 추가 물량 확보에 노력을 펼쳐야 할 시기”라고 강조했다.

또 고유가 피해지원금 지급과 관련, “18일부터 전 국민의 70%를 대상으로 고유가 피해 지원금이 지급된다”며 “국민들께서 신청하고 사용하는 과정에서 불편함이 없도록 준비에 만전을 기해주기 바란다”고 밝혔다.

아울러 김 총리는 “특별히 이 상황에서 국민들께서 해외여행이 아니라 국내 지방 여행을 즐긴다는 보도가 있다”며 “어려운 일이 있을 때 고충만 있는 것이 아니라 새로운 상황과 기회가 생겨나는 측면이 나타난다”고 했다.

김 총리는 “우리 여행수지가 지난 3월, 11년 4개월 만에 처음으로 흑자를 기록했다”며 “이 상황에서 K관광 활성화가 일시적 현상이 아니라 하나의 성장 동력이 될 수 있도록 다양한 방안을 강구해야 한다”고 말했다. 그러면서 “위기의 순간에 정부의 역량을 증명할 수 있도록 최선을 다해주시기 바란다”고 강조했다.


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