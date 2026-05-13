원팀 외쳤는데… 국힘 선대위 출발부터 삐걱 [6·3 지방선거]

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 장동혁 대표를 전면에 내세운 중앙선거대책위원회를 출범시켰지만 출발부터 ‘원팀’ 구상에 균열이 드러났다. 당내 중진들이 대거 빠졌고 지도부 내부에서도 선대위 구성을 둘러싼 공개 반발이 나오면서 본격적인 선거 체제 전환 첫날부터 삐걱대는 모습을 노출했다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들이 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 이날 오전 중앙당사에서 ‘국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회’ 출범식을 열었다. 상임선대위원장에는 장 대표를 비롯해 심교언 건국대 부동산학과 교수, 양준모 연세대 경제학과 교수, 이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수, 청년 리더 최지예 주식회사 지예수 이사 5명이 위촉됐다. 장 대표를 제외하면 모두 민간 전문가다. 송언석 원내대표와 정점식 정책위의장, 신동욱·김민수·김재원 최고위원은 공동선거대책위원장으로 합류했고, 다른 지도부 소속 의원들도 선대위 명단에 이름을 올렸다.



장 대표는 이날 출범식에서 “공소취소 특검을 막는 것이 최후의 저지선이고, 이재명 재판 재개가 헌정 질서 회복의 출발선”이라며 “이재명 정권 헌정 파괴의 실태를 낱낱이 알리고, 주권자의 분노를 모아 이재명 독재를 반드시 막아내겠다”고 말했다. 국민의힘은 선대위 산하에 주진우 의원이 이끄는 ‘공소취소 특검법 특별위원회’를 운영하기로 했다.



지도부는 선대위 출범을 계기로 당내 결집을 호소했지만 당내에선 선대위 구성 방식을 둘러싼 불만이 터져나왔다. 이날 발대식에 불참한 우재준 청년최고위원은 “(장동혁) 본인과 사이가 껄끄러운 사람은 단 한 명도 안 들어갔다. 이게 무슨 원팀인가”라고 말했다. 송 원내대표가 공동선대위원장을 맡아달라고 요청했던 나경원·김기현·안철수 등 중진 의원도 결국 합류하지 않았다. 선거를 앞두고 외연 확장과 당내 통합을 동시에 보여주려던 지도부 구상이 첫 단추부터 어긋난 셈이다.



지도부는 출범식 이후 곧바로 선거 현장을 찾아 후보 지원에 나섰다. 장 대표는 이날 김영환 충북지사 후보 선거사무소 개소식과 선대위 발대식에 참석했고, 송 원내대표는 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 이용 후보 캠프 개소식을 찾았다. 장 대표는 14일 최민호 세종시장 예비후보 선대위 발대식에 참석할 예정이다.

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