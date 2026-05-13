LIG D&A ‘에이전틱 AI 공방 해커톤’ 개최…국내 방산 최초

실제 전장 데이터 활용, 사이버 전투
총상금 2000만원 규모, 수상자 채용 우대
LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 국내 최초로 방산 분야 ‘에이전틱 AI 공방 해커톤 대회’(DAH)를 개최한다. 미래 전장의 핵심으로 떠오른 AI 방산 기술 역량을 강화하고, 방위산업과 사이버 보안 도메인에서 발생하는 문제들을 AI 기술로 해결하기 위해 마련했다.
이번 대회는 AI 에이전트가 스스로 판단하고 실행하며 공격과 방어를 수행하는 공방전 형태로 진행된다. LIG D&A는 이를 통해 국내 방산 AI 기술력을 한단계 끌어올릴 것으로 기대하고 있다. 참가자들은 실제 데이터를 바탕으로 AI 모델을 설계하고, 가상의 사이버 전장 환경에서 문제 해결 능력을 검증받게 된다. 대회 총 상금은 2000만원 규모로 수상자에게는 채용 지원 시 우대 혜택이 주어진다.
다음 달 14일까지 공식 홈페이지를 통해 참가 접수를 받는다. 예선을 거쳐 선발된 본선 진출팀은 8월 21일 잠실 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 경합을 벌이게 된다. LIG D&A 관계자는 “이번 대회를 통해 확보한 기술과 데이터 인프라가 향후 K-방산의 디지털 경쟁력을 강화하고 지능형 유무인 복합전투체계(MUM-T) 구현을 앞당기는 초석이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
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