“웃기면서 불편”…이수지 유치원 교사 패러디에 美 사회학자도 충격

세계적인 사회학자 샘 리처드 펜실베이니아주립대 교수가 코미디언 이수지의 ‘유치원 교사 풍자’ 영상을 분석하며 “웃기지만 동시에 마음이 불편하다”고 평가했다.

유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

리처드 교수는 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘최근 한국 영상 중 가장 충격적’이라는 제목의 영상을 올리고, 이수지가 공개한 유치원 교사 패러디 콘텐츠에 대한 감상을 전했다.

해당 영상은 유치원 교사가 학부모들의 과도한 요구와 민원에 시달리는 현실을 풍자한 내용이다. 영상 속 학부모들은 “대변 처리할 때 유칼립투스 성분 물티슈를 써달라”, “아이가 내향형이라 기가 빨린다. 내향형 친구들끼리 반을 묶어달라” 등 무리한 요구를 쏟아낸다. 이수지가 지난달 공개한 원본 영상은 각각 수백만회의 조회 수를 기록하며 큰 화제를 모은 바 있다.

샘 리처드 유튜브 채널 캡처

리처드 교수는 “번역본까지 모두 봤다”며 “정말 웃겼지만 한편으로는 마음이 불편했다. 많은 사람들이 웃으면서도 묘한 양가감정을 느꼈을 것”이라고 말했다.

그는 특히 한국 사회의 ‘눈치 문화’를 언급하며 영상의 사회적 의미를 짚었다. 리처드 교수는 “한국어에 ‘눈치’라는 단어가 따로 있다는 건 그만큼 중요한 문화라는 뜻”이라며 “교사는 학부모와 학생들이 원하는 모습에 계속 맞춰야 하고, 그러다 보면 자기 자신과 멀어질 수 있다”고 분석했다.

샘 리처드 유튜브 채널 캡처

이어 “대부분의 학부모는 자기 아이가 특별하다고 생각하기 때문에 교사에게 특별한 요구를 한다”며 “이 영상이 화제가 된 이유는 사람들이 그 안에서 불편한 진실을 봤기 때문”이라고 말했다.

또한 그는 교사의 외로움과 우울감 문제도 언급했다. 리처드 교수는 “교사는 많은 사람을 상대하면서 끊임없이 분위기를 읽고 타인에게 맞춰야 하는 직업”이라며 “사회적 상황 속에서 진짜 자신을 드러내기 어려워 외로움을 느끼기 쉽다”고 설명했다.

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