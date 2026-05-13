정원오 “집값 올랐는데 소득은 0원… 1주택자 재산세 부담 덜 것”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 서울 구청장 후보들이 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 소득 없는 1주택자 재산세 감면 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 허정호 선임기자

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 13일 오전 10시쯤 국회 기자회견장에서 소득이 없는 1주택자의 재산세를 한시적으로 감면하겠다는 민생 공약을 발표했다. 공시가격 상승으로 인해 세금 부담이 급증한 은퇴 세대를 보호하겠다는 취지이다.

정 후보는 이날 회견에서 “서울시 25개 구청장 후보들과 함께 공시가격 상승으로 올해 늘어난 재산세 증가분을 한시적으로 감면하는 조치를 추진하겠다”라고 밝혔다. 결론부터 말하자면 투기 목적의 다주택자가 아닌, 소득 없이 집 한 채를 지키며 살아가는 은퇴 시민들이 이번 정책의 핵심 수혜 대상이다.

◆ “은퇴 후 끊긴 소득, 세금 부담 결코 가볍지 않아”

정 후보는 현장의 목소리를 인용하며 정책 도입의 시급성을 강조했다. 그는 “평생 살아온 집의 공시가격은 올랐는데 은퇴 이후 소득은 줄거나 끊긴 시민들에게 재산세 부담까지 갑자기 커진 현실은 결코 가볍게 봐서는 안 된다”라고 지적했다.

감면 대상은 1주택자 중 일정 연령 이상이면서 사업소득과 근로소득이 없는 시민으로 한정할 계획이다. 구체적인 연령 기준은 현재 종합부동산세 고령자 세액공제 기준인 만 60세를 참고해 정하기로 했다. 임대나 금융소득이 있는 세대의 포함 여부에 대해서도 “고정 수입이 없어 어려움을 겪는 분들을 우선 고려하되 기준을 세심하게 정하겠다”라고 덧붙였다.

◆ 행정 절차 간소화와 자치구 협력 강조

정 후보는 실질적인 집행을 위해 서울시와 25개 자치구의 협력이 필수적임을 언급했다. 그는 “지방자치단체는 현행법에 따라 조례를 통해 재산세를 한시적으로 감면할 수 있다”라며 “임기 시작과 동시에 서울시와 구별 조례 개정을 위한 준비 작업에 착수하겠다”라고 선언했다.

속도감 있는 추진을 위해 9월 부과되는 재산세에 올해 증가분 감면이 즉시 반영되도록 할 방침이다. 이미 납부한 7월분은 환급 방식으로 처리하는 방안도 검토 대상이다. 또한 시민들의 번거로움을 덜기 위해 국세청 서류뿐 아니라 자치구가 보유한 지방소득세 자료를 활용해 증빙 절차를 단순화할 계획이다.

◆ 지역 상생과 주거 안정 모델 구축

정 후보는 같은 날 오전 민주당 신용한 충북지사 후보와 상생 협약을 맺으며 협력의 폭을 넓혔다. 이번 협약은 청년 주거 안정과 창업 생태계 조성이 주된 내용이다.

그는 “협약을 통해 양 지역의 유학생 주거 문제와 생활인구를 높여가는 문제 등이 중심적으로 협의될 것”이라며 “5극3특 체제 안에서 지방과 서울, 충북과 서울이 상생할 수 있는 방안을 다각적으로 모색하겠다”라고 강조했다.

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