바타와 ‘공개 열애’ 지예은 “‘밀크쉐이크’ 안무 작업부터 썸 느낌”

최근 안무가 바타와 열애를 인정한 배우 지예은이 연애 뒷이야기를 공개했다.

지예은은 13일 방송된 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’에 출연, 바타에 대해 “좋은 친구다. 지코의 ‘새삥’, 제니의 ‘라이크 제니’를 만든 안무가”라고 소개했다.

1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 지난 4월 13일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 “동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다”라며 “따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다”라고 밝힌 바 있다.

최근 열애를 인정한 배우 지예은(왼쪽)과 안무가 바타. 지예은‧바타 인스타그램 캡처

이날 박명수가 “방송에서 연인 이야기를 많이 하는 것 같다”고 하자 지예은은 “물어보는데 어떡하냐. 숨길 수도 없고”라고 답해 웃음을 자아냈다.

두 사람의 인연은 지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 ‘충주지씨’로 발표한 디지털 싱글 ‘밀크쉐이크’에서 시작됐다. 지예은은 “바타씨가 그 안무를 짜줬다. 그때부터 썸 느낌이었다”고 털어놨다.

이어 박명수가 “노래가 좋다고 했냐, 예은 씨가 좋다고 했냐”고 묻자 지예은은 “둘 다”라고 답하며 수줍은 반응을 보였다.

지예은은 바타의 ‘무한도전’ 사랑도 밝혔다. 그는 “그 친구가 ‘무한도전’을 정말 좋아했다. 스티커와 달력도 샀다”며 “최애가 하하와 박명수 선배님”이라고 말했다. 이에 박명수는 “신곡 안무 싸게 해줄 수 있냐”고 농담했고, 지예은은 “당연하다”고 답했다.

또한 지예은은 전날 출연한 ‘동상이몽2’와 관련해 “마침 배성재 선배님 편이라 친분 때문에 출연했는데, 그러고 나서 열애설이 터졌다”고 밝혀 웃음을 더했다.

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