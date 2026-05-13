김재섭 “정원오, 폭행 사건 경위 왜곡”…정원오 측 “일방적 주장”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 자신의 과거 폭행 전과와 관련해 해명한 내용이 사실과 다르다는 주장이 제기됐다. 정 후보 측은 “일방적 주장에 불과하다”고 반박한 가운데 정 후보는 직접 대응은 하지 않았다.

국민의힘 김재섭 의원은 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정 후보의 폭행 전과가 “5·18 민주화운동과 전혀 무관했다”며 “술자리에서 카페 주인에게 여종업원과의 외박을 강요하고 이를 거절하는 주인을 협박한 사건”이라고 주장했다. 김 의원은 “정 후보가 폭행 전과의 경위를 왜곡해왔다”고 했다. 정 후보는 서울 양천구청장 비서로 근무하던 1995년 10월11일 양천구 한 가게에서 민주자유당 박모 의원 비서관 등 시민 2명과 다툼이 생겼고, 경찰관 2명을 폭행한 것으로 알려졌다.

김재섭 국민의힘 의원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 과거 경찰과 민간인 폭행으로 유죄 판결을 받은 사건과 관련해 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

김 의원은 이날 사건 이후 9일이 지난 1995년 10월20일 양천구의회 임시회 본회의 속기록을 공개했다. 김 의원이 공개한 속기록에 따르면 “카페에서 술 15만원 상당을 마신 뒤 카페 주인에게 여종업원과 외박을 요구했으나 주인이 거절하자 ‘앞으로 영업을 다 해먹을 것이냐’는 등으로 협박했다”는 내용이 포함됐다. 김 의원은 또 “모 의원의 비서관이라는 손님이 만류하자 구청장의 김 비서실장과 정 비서는 ‘비서관이면 최고냐’라며 폭행해 2주 진단의 치료가 필요한 상해를 입혔다”는 내용과 “경찰관 2명이 말리려 하자 김 비서실장과 정 비서가 폭행해 홍 순경은 가슴과 어깨에 2주 진단, 심 모 순경은 머리 상처 10일의 치료가 필요한 폭행을 당했다. 정 비서는 그 자리에서 자해행위를 했다”는 내용도 읽었다.

김 의원은 “국민의 알 권리와 서울 시민의 올바른 정치적 선택권 보장을 위해 정 후보 관련 의혹은 철저히 검증돼야 한다”며 “(정 후보는) 지금이라도 자신의 폭행 전과에 대해 국민 앞에서 솔직하게 해명하라”고 촉구했다.

정 후보 캠프 관계자는 “(김 의원이 공개한) 속기록은 당시 민주자유당 측의 일방적인 주장만 일부 발췌해 공개한 것”이라며 의혹을 부인했다. 캠프는 “당시 사건 판결문에는 ‘정치관계 이야기 등을 나누다가 서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 되자 각 주먹과 발로 위 피해자의 얼굴 등을 수회 때리고’라고 판시하고 있다”며 “사건 직후 언론 역시 양측 주장과 수사기관을 취재해 6·27 선거와 5·18 관련자 처벌문제를 놓고 말다툼을 벌였다는 사실을 보도했다”고 반박했다. 이날 국회에서 ‘소득 없는 1주택자의 재산세 감면’ 관련 공약 발표 기자회견을 가진 정 후보는 “오늘 발표한 공약 관련 질문에만 답하겠다”며 해당 의혹에 대한 답변을 하지 않았다.

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