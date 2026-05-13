“언젠가 오프라인서 만나자” 김동완, 개인 SNS 활동 중단한다

사회적 이슈에 대한 잇따른 발언으로 논란의 중심에 섰던 그룹 신화의 멤버 김동완이 개인 사회관계망서비스(SNS) 활동 중단을 선언했다. 앞으로는 소속사가 SNS를 관리하게 된다.

김동완은 지난 12일 자신의 SNS에 “앞으로 인스타그램과 스레드는 사무실에서 관리하게 된다”며 “다들 건강히 지내라. 언젠가 오프라인에서 반갑게 만나자”라고 적었다.

그는 그동안 SNS를 통해 사회적 현안과 논쟁적인 이슈에 대해 꾸준히 자신의 의견을 밝혀왔다. 일부 팬들은 “연예인으로서 드물게 솔직한 목소리를 낸다”고 평가했지만, 반복되는 논란과 해명, 사과에 피로감을 호소하는 반응도 이어졌다.

특히 지난 2월에는 유흥업소와 성매매 문제를 언급하며 “인정하고 관리해야 한다”는 취지의 글을 올렸다가 비판을 받았다. 일부 누리꾼들은 해당 발언이 사실상 성매매 합법화를 옹호하는 것으로 비칠 수 있다고 지적했다.

김동완. 김동완 인스타그램 캡처

또한 여성 BJ 폭행 논란에 휘말렸던 방송인 MC딩동을 공개 응원하는 글을 게시해 다시 도마 위에 올랐다. 당시 김동완은 “아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?”이라는 글을 남겼다가 여론이 악화하자 게시물을 삭제하고 사과했다.

이후 그는 “최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분께 깊이 사과드린다”며 “내 언행으로 불편함을 드렸다면 그건 온전히 내 책임이다. 더 신중했어야 했고, 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다”고 밝혔다. 성매매 관련 발언에 대해서는 인터뷰를 통해 “성매매를 다루는 방식이 잘못된 것 같다는 취지였다”고 해명하기도 했다.

최근에는 8번의 결혼과 이혼 경험을 공개한 방송인 유퉁 관련 기사 댓글을 공유하며 “누구의 인생도 함부로 논할 수 없다”고 적어 다시 화제를 모았다.

이에 절친한 사이로 알려진 가수 육중완이 “2G 폰으로 바꾸라”고 조언한 사실이 알려져 눈길을 끌기도 했다. 팬들 사이에서는 불필요한 논란을 줄이기 위해 SNS 사용을 자제하라는 의미의 조언 아니냐는 해석이 나왔다.

김동완은 최근 “요즘은 글 올리기 전에 AI와 상의한다”고 밝히며 자신의 SNS 사용 방식에 대해 고민하는 모습을 보이기도 했다.

한편 김동완은 1998년 신화로 데뷔해 ‘T.O.P’, ‘Hey, Come On!’, ‘Brand New’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 드라마와 영화, 뮤지컬 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.

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