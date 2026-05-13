“10주 만에 43조원 증발”… 트럼프의 이란 전쟁, 역대급 ‘돈 먹는 하마’

무려 290억달러(약43조원). 미국이 지난 10주 동안 이란과의 전쟁에 천문학적 돈을 쏟아부고 있는 것으로 나타났다. 특히 2주만에 6조원이 늘어난 것으로 나타나 앞으로도 전쟁 비용은 계속 늘 것으로 보인다. 더구나 파괴된 군사 자산 교체와 중동 내 미군 기지 복구 비용까지 합산하면 실제 총비용은 400억~500억달러에 달할 것이라는 분석도 나온다.

제이 허스트 미 국방부 회계감사관. AP연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 2월 28일 개시해 12일까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러로 확인됐다. 제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 예산 청문회에서 이같이 밝혔다. 허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억달러로 밝혔는데 2주만에 무려 40억달러(약 6조원)가 늘어났다. 허스트 감사관은 이날 증언에서 “합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다”며 “장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문”이라고 비용 증가 배경을 설명했다.

피트 헤그세스 국방장관. 로이터연합뉴스

함께 청문회에 출석한 피트 헤그세스 국방장관은 최근 이란과의 비대면 종전 협상 결렬 이후 미군이 호르무즈 해협에 발이 묶인 민간 선박의 안전한 통항을지원하는 ‘해방 프로젝트(Project Freedom)’를 재개할지 여부에 대해 명확한 답을 하지 않았다. 헤그세스 장관은 “대통령이 공개적으로 밝힌 것처럼 중재국 파키스탄의 요청과 협상 과정에서 제시된 선택지를 고려해 작전은 일시 중단된 상태이며, 이는 최고사령관(미 대통령)이 원할 경우 언제든 재개할 수 있는 선택지”라고 말했다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 최종 결정을 내리지는 않았다면서도 해방 프로젝트를 재개할 수 있으며 그 규모가 더 커질 수 있다고 언급했다.

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