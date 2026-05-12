부상 털어낸 김하성, 컵스전서 ‘컴백 신고’

부상으로 이탈했던 김하성(30·애틀랜타 브레이브스)이 마침내 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대로 돌아왔다.



애틀랜타 구단은 12일 부상자 명단(IL)에 있던 김하성을 26인 로스터에 포함했다고 공식 발표했다.

김하성(왼쪽), 김혜성

김하성은 13일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 시카고 컵스와의 홈 3연전 첫 경기부터 선발 유격수로 복귀전을 치를 전망이다.



김하성은 지난해 12월 애틀랜타와 1년 2000만달러에 계약한 뒤 1월 한국에서 빙판길 사고로 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 입었다. 수술 이후 재활을 거쳐 3월 중순 스프링캠프에 합류했고, 마이너리그 더블A와 트리플A 9경기에서 타율 0.286(28타수 8안타)를 기록하며 감각을 끌어올렸다.



김하성의 합류로 애틀랜타 내야진에도 변화가 예상된다. 기존 유격수 호르헤 마테오는 백업으로 이동하고, 마우리시오 두본은 외야 활용이 거론된다. 로스터 조정을 위해 외야수 일라이 화이트는 뇌진탕 부상자 명단에 올랐다.



같은 날 로스앤젤레스 다저스 김혜성(27)은 팀의 간판스타이자 주전 유격수 무키 베츠의 복귀에도 불구하고 빅리그 로스터에 잔류했다. 복사근 염좌로 이탈한 베츠의 빈자리를 채우기 위해 MLB로 콜업됐던 김혜성은 베츠가 5주 만에 돌아오며 다시 마이너리그행 가능성이 점쳐졌다. 그러나 다저스는 내야수 알렉스 프릴랜드를 마이너리그로 내리고 김혜성을 선택했다. 트리플A에서 시즌을 시작했던 김혜성은 콜업 이후 29경기에서 타율 0.289(1홈런·8타점·10득점·5도루)를 기록하며 입지를 굳혔다. 다저스는 김혜성을 2루수 로테이션 자원으로 활용하는 동시에 상황에 따라 유격수 백업 역할까지 맡길 계획이다.

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