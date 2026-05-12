李대통령, 주왕산 실종 초등생 사망에 “앞으로는 이런 사고 나지 않게 더 신경써야”

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐던 초등학생이 12일 숨진 채 발견된 데 대해 “앞으로는 이런 불행한 사고가 나지 않게 더 신경쓰면 좋겠다”고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 오전 청와대에서 열린 제21회 국무회의를 마치기 전 실종 초등생이 숨진 채 발견됐다는 속보를 전해 듣고 안타까움을 표하며 국무위원들에게 이같이 당부했다고 전했다.

이 대통령은 앞선 국무회의 모두발언에서 “1분1초가 다급한 상황인 만큼 수색에 필요한 모든 역량을 총동원해주길 바란다”고 말했다. 그러면서 유재성 경찰청장 직무대행에게 “(수색 인력을) 최대한 동원하라”며 “주왕산이 그렇게 넓지 않으니 전부 다 뒤져보도록 하라”고 지시했다.

한편 숨진 초등생은 지난 10일 낮 가족들과 함께 주왕산국립공원 대전사를 방문했다가 혼자 주봉 방향으로 혼자 이동한 뒤 연락이 끊겼다. 이후 이날 오전 10시20∼25분쯤 주봉 하단부에서 경찰특공대가 숨진 채 쓰러져 있는 A군을 발견했다.

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