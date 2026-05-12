새만금 상수도 간선관로 2028년까지 29.4㎞ 구축

새만금 주요 개발 지역에 안정적인 용수를 공급하기 위한 상수도 간선관로 설치 사업이 본격 추진된다.

새만금위원회는 제34차 위원회를 열고 ‘새만금 상수도 간선관로 설치사업’ 개발 기본계획을 심의·의결했다고 12일 밝혔다.

‘새만금 상수도 간선관로 설치사업’ 개발 기본계획도. 새만금개발청 제공

이번 사업은 새만금 사업 지역에 장기적이고 안정적인 상수도 공급 체계를 구축하기 위한 것으로, 총사업비 1124억원을 들여 총연장 29.4㎞ 구간에 상수도 간선관로를 설치하는 내용이다.

사업은 옥구계통과 계화계통 등 2개 권역으로 나눠 추진하며, 2028년 준공을 목표로 한다. 특히, 스마트 수변도시와 새만금 신항만 등 용수 수요가 예상되는 주요 개발 지역에 적기 공급 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

새만금개발청은 사업 추진을 위해 2022년 한국수자원공사를 사업 시행자로 지정했으며, 지난해 12월에는 새만금개발청과 전북환경청, 군산해양수산청, 새만금개발공사, 전북개발공사, 한국수자원공사 등 7개 기관이 참여한 실시협약도 체결했다.

새만금위원회는 이번 상수도 간선관로 구축 사업이 완료되면 새만금 주요 지역의 안정적인 용수 공급 기반이 마련돼 내부 개발 활성화와 투자 유치에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다.

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