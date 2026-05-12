“민주당 단체 티셔츠 100장이요”…민주당 대전시당 ‘노쇼 사기’ 주의 당부

선거철을 맞아 후보자나 정당의 당직자인 것처럼 속여 허위 주문을 하는 이른바 ‘노쇼 사기’가 기승을 부리고 있다.

12일 더불어민주당 대전시당에 따르면 전날 민주당 대전시당 홍보실장을 사칭한 남성이 지역 업체에 단체 티셔츠 100장을 주문했다. 해당 업체 대표가 대량 주문을 수상히 여겨 대전시당에 직접 확인 전화를 하면서 실제 피해가 발생하진 않았다.

이 같은 사칭 범죄는 선거철마다 반복되고 있다.

지난해 치러진 대통령 선거 당시에도 대전 서구 만년동의 한 인쇄업체에 “이재명 후보 명함 30만장을 제작해 달라”는 대규모 허위 주문으로 업체가 피해를 입었다.

대전시당 관계자는 “단체복, 현수막, 명함 등 대량 주문이 들어올 경우 물품 제작에 들어가기 전 반드시 대전시당이나 해당 후보자의 공식 선거사무소에 사실 여부를 확인해 달라”고 당부했다. 대전시당은 유사한 사칭 및 허위 주문 사례가 추가로 확인될 경우, 지역 소상공인과 시민 보호를 위해 경찰에 수사를 의뢰한다는 방침이다.

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