한타바이러스 크루즈선 승객 모두 하선…확진자 ‘총 7명’으로 늘어나

대서양 항해 중 한타바이러스 집단 감염이 발생한 크루즈선 ‘MV 혼디우스’ 호에서 하선해 귀국한 승객 중 추가 확진자가 나왔다.

로이터·AFP·AP 통신 등에 따르면 11일(현지시간) 저녁 스페인령 카나리아 제도의 테네리페 앞바다에 정박해 있던 MV 혼디우스호에서 마지막 승객인 호주인 4명과 호주 거주 영국인, 뉴질랜드인 1명 등 6명이 하선했다.

크루즈선 ‘MV 혼디우스’ 호. 로이터연합뉴스

마지막으로 하선한 승객들은 당초 호주행 항공편으로 이동할 예정이었으나 네덜란드로 행선지가 변경됐다. 승무원 19명과 의료진 3명도 별도 항공편으로 네덜란드로 향한다. 이에 따라 이틀간 20여 개국 출신 122명이 모두 하선 했다.

크루즈선 승객들이 하선을 마치면서 나머지 승무원 26명이 탄 혼디우스 호는 네덜란드 로테르담을 향해 출발했다.

이날 세계보건기구(WHO)는 지난 8일 발표 이후 한타바이러스 확진자가 2명 늘어 총 7명으로 집계됐다고 밝혔다. 전날 프랑스로 귀국한 프랑스 승객은 항공기에서 한타바이러스 증상이 발현됐고 밤 사이에 증세가 악화된 것으로 전해졌다.

미국 보건 당국도 미국인 승객 한 명이 다른 승객들과 함께 네브래스카로 이동하던 중 양성 판정을 받았으며, 무증상이라고 밝혔다. 다만 스페인 보건부는 양성 판정을 받은 미국인 승객의 다른 샘플을 다른 실험실에서 검사했는데 결과가 분명하게 나오지 않았다고 설명했다.

스페인 보건부는 격리 조치 중인 자국민 14명에 대한 PCR 검사 결과 1명이 한타바이러스 양성 반응을 보였다고 밝혔다. 양성 반응을 보인 승객은 무증상이고, 나머지 13명은 음성이었다. 스페인 보건부는 추가 검사를 진행 중이다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 “한타바이러스 또는 안데스 변종의 잠복기가 6∼8주이므로 더 많은 사례가 나올 것으로 예상하지만, 가능한 한 적기를 바란다”고 말했다.

모니카 가르시아 스페인 보건 장관은 엑스(X)에 “혼디우스 호에서 나온 한타바이러스에 대한 유전적 분석 결과, 이미 알려진 안데스 변종과 일치하는 것으로 확인됐으며 관련 변이는 없었다”고 했다.

안데스 변종은 칠레, 아르헨티나 등 남미에서 발견되는 변종으로 전해졌다. 이 변종은 사람 간 감염이 가능하지만, 밀접하고 장기적 접촉이 있는 경우로 제한된 것으로 알려져 있다.

지난달 1일 아르헨티나에서 혼디우스 호가 출항한 이후 사망자는 총 3명이다. 두 명은 선박 안에서, 한 명은 하선 후에 남아프리카공화국으로 이동했다가 사망했다.

각국은 귀국한 크루즈선 탑승자들에 대해 자가격리 등 방역 조치를 하고 있다. 크루즈선에서 하선해 귀국한 영국인 20명과 영국이 거주지인 독일인 1명, 일본 정부가 수용을 요청한 일본인 1명은 맨체스터 인근 머지사이드의 병원에 격리됐다.

프랑스는 음성 판정을 받은 4명의 승객도 파리의 한 병원에 격리했다. 프랑스 정부는 바이러스 감염부터 증상 발현까지의 잠복기를 고려해 이들에 대해 총 42일 동안 자택 격리 등 조처를 할 방침이다.

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