최미나수, 관심 빼앗기자 "자존심 상해, 무대에 더 있고 싶지 않아"

최미나수가 ‘킬잇’ 첫 미션부터 강력한 경쟁자를 만나 감정 관리를 하지 못하는 모습을 보였다. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

최미나수가 ‘킬잇’ 참가자들 사이에서 시선을 사로잡았으나 금방 다른 참가자에게 빼앗기고 말았다.

12일 밤 첫 방송되는 tvN ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁’은 K패션 트렌드를 이끌 차세대 인물을 발굴하는 패션 크리에이터 서바이벌이다.

글로벌 패션 브랜드 앰배서더, 월드 모델, 슈퍼 인플루언서 등 SNS(사회관계망서비스) 팔로워 합계 4300만 명에 달하는 100인의 ‘잇걸’이 경쟁에 나선다.

1회에서는 참가자 100명 중 단 50명만 살아남는 첫 미션이 펼쳐진다. ‘1라운드 스타일 전쟁’은 40인의 글로벌 포토그래퍼에게 제한 시간 안에 가장 많은 사진을 찍히는 포토제닉 미션이다.

과감한 포즈로 무대를 장악한 최미나수. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

최미나수는 첫 미션부터 남다른 전략을 보인다. 경쟁자들이 무대로 달려나가는 가운데, 그는 여유로운 애티튜드로 스테이지 아래부터 스타일링에 맞춘 워킹을 선보인다. 어깨가 드러나는 과감한 원피스 위에 레더자켓을 착용한 최미나수는 스테이지에 오르자 자켓을 내려 과감하게 어깨를 드러냈다.

최미나수는 “시작부터 빌드업이 필요하다고 생각했다”고 말한다. 이를 본 장윤주는 “확실히 매력이 있다”고 인정한다. 이종원 역시 “지금 미나수 씨한테 카메라가 몰리고 있다”며 놀라워한다.

최미나수에게서 카메라를 빼앗아 온 티아라 토렐리. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

하지만 분위기는 곧 달라졌다. 파격적인 스타일링을 앞세운 강적이 등장하며 포토그래퍼들의 시선이 한순간에 이동했다. 현장의 분위기는 완전히 달라졌다. 최미나수는 자신에게 몰렸던 관심이 경쟁자에게 향하자 무대에서 물러났다.

최미나수는 제작진과의 인터뷰에서 “나에게 있던 관심이 다 저쪽으로 가고 있어서 무대에 더 있고 싶지 않았다. 자존심 상한다”고 속내를 털어놓았다.

자존심이 상해 무대에서 내려온 최미나수. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

제작진은 “첫 방송을 보면 K패션계에 이렇게 멋지고 당당한 잇걸들이 많았냐고 느끼실 것”이라며 “새로운 얼굴의 탄생을 기대해달라”고 전했다.

한편, 최미나수는 ‘솔로지옥5’에서 얼굴을 알렸다. 앞서 최미나수가 ‘솔로지옥5’ 출연 당시 착용한 패션 아이템이 시청자들 사이에서 화제가 되었다. 고가로 알려진 해당 아이템들은 본인 소장이 아닌 협찬 제품으로 알려졌지만, 이후 최미나수는 다수의 광고 모델로 활약하며 패션계에서 존재감을 키우고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지