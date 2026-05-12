"내 집에서 건강한 노후를"… 경남도, 복지·보건·의료·주거 '통합돌봄' 시동

초고령사회 진입과 1인 가구 급증으로 '돌봄'이 시대적 화두로 떠오른 가운데 경남도가 복지와 보건, 의료, 주거 서비스를 하나로 묶어 제공하는 ‘경남형 통합돌봄’ 체계를 본격 가동한다.

12일 경남도에 따르면 ‘경남도 통합지원협의체’ 제1차 회의를 열고 공식 출범했다.

경남도 통합지원협의체 공식 출범. 경남도 제공

이번 협의체는 지난 3월 시행된 ‘돌봄통합지원법’에 발맞춰 민‧관이 손을 잡고 도민 누구나 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 광역 단위 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

협의체는 박일웅 도 행정부지사를 위원장으로 국민건강보험공단, 국민연금공단, 한국토지주택공사(LH) 등 주요 공공기관과 의사회·약사회·간호사회 등 의료계, 학계 전문가 등 총 24명으로 구성됐다.

이들이 뭉친 이유는 돌봄 서비스의 ‘칸막이’를 허물기 위해서다. 협의체를 통한 연계·협업으로 통합돌봄 서비스를 받도록 하는 게 핵심이다.

도는 이미 전국 광역지자체 중 처음으로 ‘통합돌봄과’를 신설하며 선제적인 대응에 나선 상태다.

도내 18개 시‧군에 전담팀을 꾸렸으며, 305개 읍면동에는 ‘통합돌봄창구’를 설치해 도민들이 집 근처에서 바로 도움을 받을 수 있는 현장 인프라를 갖췄다.

현재까지 확보된 전담 인력만 429명에 달하며, 도는 올 하반기에 인력을 추가로 채용해 현장 대응력을 더욱 높일 계획이다.

또한 돌봄 담당 공무원 2500여명을 대상으로 전문 교육을 실시해 서비스의 질을 높이고, 지역 간 돌봄 격차를 줄이는 데 주력하고 있다.

이번 회의에서 위원들은 △시‧군 전담 조직 정비 △돌봄 필요 대상자 의무 방문 확대 △경남형 이웃돌봄 우수마을 조성 △전문 인력 양성 등 구체적인 실행 과제를 논의했다.

특히 기존 제도가 채워주지 못하는 부분을 메우는 ‘경남형 틈새돌봄 서비스’를 고도화해 도민들의 체감도를 높이기로 했다.

도는 이번 협의체 가동을 시작으로 각 기관의 정보와 자원을 유기적으로 공유하고, 돌봄 사각지대에 놓인 대상자를 선제적으로 발굴하는 등 '경남형 통합돌봄 모델'을 전국적인 모범 사례로 안착시킨다는 계획이다.

경남도 관계자는 “이번 협의체 출범은 경남형 통합돌봄이 준비 단계를 넘어 실제 현장에서 작동하는 실행 단계로 들어섰음을 의미한다”며 “복지와 보건, 의료, 주거의 경계를 허물어 도민들이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.

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