전은수 “대전서 첫 교단생활…‘충청의 정서’ 몸에 익히고 있다” [6·3의 선택]

더불어민주당 충남 아산을 국회의원 보궐선거에 출마한 전은수 후보가 12일 ‘아산 지역에 연고가 없다’는 것에 대해 “그런 지적은 당연하고 겸허히 받아들이고 있다”고 밝혔다.

전 후보는 12일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “다만 저도 공주교육대학교를 졸업을 하고 대전에서 첫 교단 생활을 시작했다”며 “이런 부분에서 ‘충청의 정서’는 몸에 익히고 알고 있다”고 강조했다.

전은수 더불어민주당 아산시을 국회의원 후보. 뉴시스

전 후보는 공주교대를 졸업하고 대전에서 교사 생활을 시작했다가 변호사로 전직했다. 이후 이재명 정부 청와대 대변인을 거쳐, 아산을에 전략공천을 받아 출마했다. 아산을은 강훈식 대통령 비서실장이 3선을 지낸 지역구다. 전 후보는 “저한테 주는 표가 우리 이재명 대통령님 그리고 강훈식 실장님께 주는 표라고 항상 말씀드리고 있다”고 목소리를 높였다.

전 후보는 정책 공약을 달성하기 위해 “박수현 더불어민주당 충남지사 후보와 자주 뵙고 있다”며 “이재명 정부의 5극3특 국정 철학을 충청권에서 가장 완벽하게 구현할 원팀”이라고 설명했다.

이어 “박수현 후보가 청와대 대변인 대선배로서 아산과 충남의 미래를 위해 많은 조언을 해 주시고 있다”며 “그런 부분들을 새겨들으며 아산에 접목 시킬 수 있게 열심히 소통하고 있다”고 했다.

아산을에서 경쟁하는 국민의힘 김민경 후보에 대해선 “우리 아산의 발전을 위해서 나오신 분이라고 생각한다”며 “아산의 발전이라는 목표는 똑같다고 생각하고 그렇게 인사를 하면서 뵙고 있다”고 했다.

한편 전 후보는 ‘조작기소 특검법'과 관련해서는 “대통령 말씀처럼 ‘국민적 의견을 수렴해야 된다’, 그리고 ‘숙의 과정을 거쳐야 된다’는 부분에 대해서는 100%, 150% 공감하고 그렇게 해야 된다고 생각한다”고 말했다.

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