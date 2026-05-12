이준, 화폐가치 깨닫더니 결혼 준비?…"2년 안"

가수 겸 배우 이준이 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

12일 연예계에 따르면 최근 채널 '워크맨'에는 '저 결혼해요! 워크맨 이준'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이준은 한 결혼정보회사를 찾아 일일 커플 매니저로 활약했다.

그는 "예전에는 관심이 없었는데 요즘은 결정사 콘텐츠를 많이 본다. 나이가 들수록 만날 기회가 줄어들어 나라도 이용할 것 같다"고 말했다.

이준은 체험에 앞서 프로필을 작성하며 직업란에 '연예인'이라고 적었다. 그러면서 "언제든 나락갈 수 있어 비선호 직업일 것 같다"고 예상했다.

특히 그는 음주 빈도를 묻는 질문에 "매일 마신다"고 답했다. 이에 상담 매니저는 "많이 외로우신가 보다"고 반응했다.

이준은 체험을 마친 후 "누군가의 인생이 걸린 중요한 순간을 돕는 일이 매력적"이라고 소감을 밝혔다.

이어 "2년 안에는 결혼하고 싶다"며 "올해까지 (시도)했는데 안 되면, 전 (결정사에 가입)할 의향이 있다"고 했다.

앞서 이준은 딘딘과 출연한 '워크맨' 영상에서 카페 지점장의 월급을 1000만원으로 예상하는 발언을 해 화제가 됐다.

이후 배달 등의 직업을 체험 후 "돈의 가치가 이렇게 무겁다는 걸 다시 느꼈다"고 고백했다.

누리꾼들은 이준이 매사 최선을 다하는 모습을 본 뒤 그가 진정으로 화폐 가치를 알게 됐다는 유쾌한 반응을 보였다.

<뉴시스>

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