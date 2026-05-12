삼성전자 총파업 운명의 날 …사후조정 관전 포인트는

삼성전자 노조가 21일 총파업을 예고한 가운데, 삼성전자 노사가 12일 정부 중재 하에 성과급 갈등을 둘러싼 마지막 협상에 나선다. 1차 조정에서 12시간에 가까운 장시간 논의를 거친 만큼, 극적인 타결이 이뤄질지 관심이 쏠린다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사에 있는 중앙노동위원회(이하 중노위)에서 2차 사후조정 회의를 개최한다. 전날 노사는 같은 장소에서 오전 10시부터 오후 9시 30분까지 장장 11시간 30분 동안 1차 사후조정 회의를 거쳤지만 이렇다 할 결론을 도출하지 못했다.

지난 11일 삼성전자 노조 대표로 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장이 사후조정 절차가 열리는 세종시 정부세종청사 중노위에 도착, 취재진 질문에 답고 있다. 뉴시스

정부가 직접 중재에 나서고, 긴 시간 회의를 이어가고 있지만 노사 양측이 물러나지 않으며 좀처럼 타협점을 찾지 못하고 있다.

재계에선 협상 타결로 이어질 관전 포인트를 2가지로 꼽는다. 성과급 재원 기준과 명문화 여부다. 노조 측은 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%를 성과급 재원으로 마련하는 지급안의 명문화를 요구하고 있다. 반면 사측은 제도화에 난색을 표한다. 조합 및 직원들의 의견을 충분히 듣고 추후 논의하자는 입장이다. 대신 국내 업계 1위의 성과를 낼 경우 특별 보너스를 통해 경쟁사 이상의 보상을 지급하겠다고 제안했다.

현재, 노조 측이 명문화를 강하게 요구하고 있어 극적 타결이 성사될지는 미지수다. 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 1차 사후조정 첫 회의 전 기자들과 만나 “영업이익 15%의 성과급 지급 및 상한 폐지, 제도화를 계속 말하고 있다”며 “회사가 제도화에 대해 입장이 없으면 조정이 안 될 것으로 생각한다”고 했다. 사후조정은 조정이 종료된 뒤 노동쟁의 해결을 위해 노사 동의하에 다시 실시하는 조정이다. 중앙노동위원회가 중재자 역할을 맡아 교섭을 진행한다.

중노위는 오늘 열리는 2차 회의에서 조정안을 제시할 것으로 전해졌다. 사후조정을 통해 도출된 조정안에 노사가 동의하고 받아들일 경우 삼성전자 창립 이래 2번째 파업은 피할 수 있게 된다.

노조는 협상이 타결되지 않을 경우 오는 21일로 예고한 총파업을 강행하겠다는 입장이다. 총파업이 현실화하면 예상되는 피해액은 약 30조원에 달한다.

협상이 극적으로 타결된 이후에도 후폭풍은 상당할 것으로 보인다. 만약 노조 측 입장을 사측이 전적으로 수용할 경우, 성과급 재원이 배당금 재원보다 많은 것에 주주들이 불만을 표출할 가능성이 크다. 또, 삼성전자가 영업이익 15%를 성과급 재원으로 인정하면 타 대기업 노조가 이를 기준으로 성과급을 요구할 수도 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지