코스피, 장중 사상 첫 7,999 찍었다…'8천피' 턱밑

코스피가 12일 장 초반 1% 넘게 오르며 '8천피'(코스피 8,000포인트)에 바짝 다가갔다.

이날 오전 9시 16분 현재 코스피는 전장보다 104.87포인트(1.34%) 오른 7,927.11이다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 지수는 전장보다 131.17포인트(1.68%) 오른 7,953.41로 출발해 7,900대를 유지하고 있다. 연합뉴스

지수는 전장보다 131.17포인트(1.68%) 오른 7,953.41로 출발해 이날 사상 최초로 돌파한 7,900대를 유지하고 있다. 장중 7,999.67까지 올랐다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 환율 2.6원 오른 1,475.0원을 나타냈다.

수급 측면에서는 개인의 '사자'와 외국인의 '팔자' 힘겨루기가 이날까지 나흘째 이어지고 있다. 유가증권시장에서 개인은 장 초반부터 2조291억원을 순매수하며 지수 상승에 힘을 싣고 있고, 기관 또한 660억원 매수 우위를 나타내고 있다.

반면 외국인은 2조1천408억원 순매도하며 지수 상방을 제한하고 있다.

코스피200선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 552억원과 142억원으로 함께 순매수 중이다. 기관은 635억원 순매도하는 모습이다.

간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 강보합으로 거래를 마쳤다.

다우존스30 산업평균지수는 0.19%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.19% 올랐고, 나스닥 종합지수는 0.10% 상승 마감했다. S&P 500과 나스닥은 또다시 종전 최고치 기록을 경신했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 군사조치 재개 가능성을 시사하며 이란을 압박, 이란 측 또한 군사작전 재개 검토를 시사하는 발언을 내놓았다.

그러면서 브렌트유 선물이 전 거래일 대비 2.9% 오르는 등 국제유가가 또다시 뛰었지만, 투자자들의 시선은 인공지능(AI) 관련 기술주로 향했다.

퀄컴(+8.42%), 마이크론(+6.50%), 웨스턴디지털(+7.46%), 시게이트(+6.56%) 등 메모리 반도체 종목이 전주에 이어 강세를 이어갔고, 이에 힘입어 필라델피아 반도체 지수는 2.59% 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 증시는 트럼프 대통령이 (종전 조건과 관련한) 이란의 제시안에 대한 거부 언급에 하락 출발했으나, 마이크론 등 일부 반도체 기업 강세 지속에 기대 상승 전환했다"고 설명했다.

이날 국내 증시는 뉴욕증시의 기술주 위주 강세에 힘입어 상승 출발한 뒤 오름세를 이어가고 있다. 다만 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)의 발표를 앞두고 관망세로 돌아선 투자자들과 최근 급등에 따른 차익실현 수요 영향으로 상승 여력이 일부 제한되고 있는 것으로 보인다.

전날 11% 넘게 급등한 SK하이닉스[000660]는 이날 1.65% 오른 191만1천원에 거래되고 있다. 장 초반 한때 4.63% 올라 196만7천원으로 신고가를 다시 경신했지만, 이후 오름폭을 줄인 모습이다.

삼성전자[005930]는 0.53% 오른 28만7천원이다. 상승 출발한 이후 장 초반 하락 전환했지만, 다시 상승세로 돌아섰다.

시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어[402340](0.93%), 현대차[005380](6.19%), LG에너지솔루션[373220](1.07%), 두산에너빌리티[034020](2.27%), HD현대중공업[329180](4.31%) 등 1∼10위 종목은 모두 오르고 있다.

반면 한화에어로스페이스[012450](-0.99%), KB금융[105560](-0.50%), 삼성SDI[006400](-1.75%), HD현대일렉트릭[267260](-1.47%) 등은 내리고 있다.

업종별로 보면 통신(4.24%), 운송·창고(3.54%), 운송장비·부품(3.15%) 등이 오름세를 주도하고 있다. 반면 건설(-2.06%), 전기·가스(02.02%), 부동산(-1.84%) 등은 약세다.

같은 시간 코스닥 지수는 16.43포인트(1.36%) 오른 1,223.77이다.

지수는 이날 7.56포인트(0.63%) 오른 1,214.90으로 출발해 상승세를 이어가고 있다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 348억원과 840억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 개인은 1천43억원 순매도 중이다.

에코프로비엠[247540](0.45%), 에코프로[086520](1.57%), 알테오젠[196170](5.08%), 레인보우로보틱스[277810](8.21%), 코오롱티슈진[950160](8.50%) 등 시가총액 상위 종목 상당수가 강세다. 주성엔지니어링[036930](-0.49%), 원익IPS[240810](-3.04%), 로보티즈[108490](-0.13%), ISC[095340](-0.62%)는 하락세다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지