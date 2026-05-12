강수지, 건강이상 고백 “디스크 협착증으로 운동 중단”

유튜브 채널 ‘강수지tv 살며 사랑하며 배우며’ 화면 캡처

가수 강수지(57)가 자신의 건강 문제로 러닝을 중단했다는 근황을 전했다.

11일 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며 사랑하며 배우며’에는 ‘지금부터 꼭 챙겨야 하는 것들 알려드릴게요’라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 강수지는 “50대 후반이 되니까 사람들을 만나면 하루 종일 건강 얘기를 한다”며 건강이 큰 관심사가 된다고 말했다.

그는 “러닝을 200일 동안 뛰다가 3주째 못 뛰고 있다”고 밝혔다. 이어 “고관절이 아파서 최근에 정형외과를 갔다”면서 “엑스레이를 찍었더니 골반이 기울어져 있었다. MRI를 찍었더니 디스크 협착증이었다”고 덧붙였다.

그러면서 “나도 전혀 몰랐는데 내 허리가 거의 일자였다. C자를 만들기 위해 자세를 고치고 있다”면서 “요즘은 휴대전화를 많이 보다보니 거북목, 일자목인 사람도 많다. 어디가 아프면 정형외과는 꼭 가보는 편이 좋다”고 권장했다.

강수지는 “계속 뛰고 싶었는데 너무 안타까웠다. 러닝머신 대신 (운동장) 트랙에 가서 빠른 걸음으로 걷고 있다”고 전했다.

그러면서 “유산소 운동과 함께 근력 운동도 꼭 병행해야 한다”고 강조했다. 그는 "나도 근감소증이라 근력 운동을 많이 해야 한다“고 덧붙였다.

또한 ”일주일에서 열흘 정도 있으면 다시 뛸 수 있을 것 같다. 트랙에 나가서 보니까 뛰는 사람이 너무 부러웠다“고 말했다.

그는 ”허리가 괜찮아지면 달리기와 근력 운동을 병행할 생각“이라면서 ”200일 동안 러닝을 하면서 기초 체력이 좋아졌다. 이제부터 다시 열심히 하려고 한다“는 계획을 밝혔다.

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