개그맨 이재율 “‘진품명품’ 故이창호 아나운서가 친할아버지”

유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

개그맨 이재율이 고(故) 이창호 아나운서 손자라고 밝혔다.

11일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 개그맨 곽범, 이선민, 이재율, 김동하가 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

곽범은 이재율을 향해 "재율이 할아버지가 아주 유명한 아나운서"라며 운을 뗐다. 이에 이재율은 친할아버지라며 이창호 아나운서를 언급했다.

이창호 아나운서는 KBS 간판 아나운서 출신으로 ‘TV쇼 진품명품’, ‘무엇이든 물어보세요’ 등을 진행하며 시청자들에게 사랑받았다.

신동엽 역시 “이번에 처음 알고 깜짝 놀랐다. 인상도 좋고 목소리도 좋다”고 했다.

곽범은 “물려받은 유전자가 너무 좋다. 딕션이 일단 너무 좋다. 목소리 톤도 좋다”면서도 “근데 못 쓸 얘기를 딕션 좋게 한다”고 했다.

이에 이재율은 “할아버지가 ‘진풍명품’을 하셨는데 자꾸 범이 형이 할아버지가 도자기 하나씩 빼돌렸다고 한다”며 “아버지가 중간 브로커로 장물아비라고 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 곽범은 “농담으로 던진 거다. 그걸 그렇게 얘기하면 어떡하냐”고 당황했다. 이재율은 “우리끼리 나왔으니까 얘기한 것”이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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