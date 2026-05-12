한국 경제성장률 1.69% ‘퀀텀 점프’… 세계 주요국 중 성장률 독보적 1위

11일 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다.뉴시스

한국 경제가 올해 1분기 글로벌 시장에서 독보적인 성적표를 거머쥐었다. 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 주요국 가운데 가장 높은 수준을 기록했다.

12일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 한국의 올해 1분기 GDP 성장률은 1.694%를 기록했다. 이는 전날까지 속보치를 발표한 주요 22개국 가운데 가장 높은 수치다. 지난해 4분기 성장률 순위가 주요 41개국 중 38위까지 추락했던 점을 고려하면 한 분기 만에 일궈낸 극적인 반등이다.

◆ 중국·인도네시아 제치고 1위... 반도체 수출이 효자 노릇

이번 기록은 상대적으로 고성장을 유지해온 신흥국들을 큰 폭으로 따돌렸다는 점에서 의미가 크다. 1분기 성장률 1%를 넘긴 국가는 한국을 포함해 인도네시아(1.367%)와 중국(1.3%) 등 3개국뿐이었다.

제미나이를 이용해 생성한 AI인포그래픽.

유럽 주요국과 북미 국가는 한국에 비해 저조한 성적을 냈다. 미국은 0.494% 성장에 그쳤으며 캐나다(0.4%)와 독일(0.334%)도 낮은 수준에 머물렀다. 프랑스(0.005%)는 간신히 역성장을 면했고 아일랜드(-2.014%)와 멕시코(-0.8%) 등은 마이너스 성장을 기록했다.

한국의 이번 ‘깜짝 성장’은 반도체를 필두로 한 수출이 견인했다. 1분기 수출은 정보기술(IT) 품목을 중심으로 5.1% 급증했다. 순수출의 성장 기여도는 1.1%포인트에 달했다. 특히 삼성전자가 57조2000억원, SK하이닉스가 37조6000억원의 매출을 올리는 등 반도체 양강의 실적이 결정적 역할을 했다.

11일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 지수와 SK하이닉스, 삼성전자 증시가 표시되어 있다. 뉴스1

◆ 16년 만의 수성 기대감... 주요 기관 전망치 상향 조정

다른 국가들의 수치가 모두 발표된 후에도 한국이 1위를 유지한다면 이는 2010년 1분기(2.343%) 이후 16년 만의 기록이 된다. 2010년 당시는 글로벌 금융위기를 벗어나며 자동차와 반도체 수출이 급등했던 시기였다.

예상을 뛰어넘는 성적에 국내외 기관들은 경제 전망치를 일제히 올리고 있다. 한국금융연구원은 올해 연간 성장률 전망치를 기존 2.1%에서 2.8%로 0.7%포인트 상향 조정했다. 한국은행 또한 오는 5월 28일 새로운 경제전망을 통해 성장률 수치를 조정할 예정이다.

◆ 2분기 기저효과 고비... 지속 성장 여부가 관건

다만 2분기에도 이 같은 독주 체제가 이어질지는 지켜봐야 한다. 전 분기 성장률이 높으면 다음 분기 수치가 상대적으로 낮아 보이는 기저효과가 발생하기 때문이다. 실제로 2024년 1분기에도 1.174%의 높은 성장을 기록했다가 2분기에 곧바로 -0.028%로 하락한 사례가 있다.

정부는 중동 분쟁 등 대외 불확실성이 여전한 만큼 2분기 조정은 불가피할 것으로 보고 있다. 전문가들은 수출 호조세가 내수 진작으로 이어져야 진정한 경기 회복 단계에 진입할 수 있다고 조언한다. 반도체 편중 구조를 넘어선 고른 성장 동력 확보가 향후 한국 경제의 과제가 될 전망이다.

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