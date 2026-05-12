예상 피해액 30조원의 기로…삼성전자 ‘총파업’ 결정 운명의 날

삼성전자 노사가 12일 정부 중재 아래 성과급 갈등을 둘러싼 마지막 협상에 돌입한다.

전날 12시간 가까운 마라톤협상을 진행한 만큼, 총파업 직전 극적인 타결이 이뤄질 수 있을지 관심이 쏠린다.

최승호 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장이 지난 11일 정부세종청사 중앙노동위원회 제1조정회의실에서 열린 사후조정회의를 하던 중 잠시 나왔다가 들어가고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 내 중앙노동위원회(중노위)에서 2차 사후조정 회의를 연다.

사후조정은 조정 종료 후, 노동쟁의 해결을 위해 노사 동의하에 다시 실시하는 조정이다. 중노위가 중재자 역할을 맡아 교섭을 진행한다.

앞서 양측은 지난 11일 같은 장소에서 오전 10시부터 오후 9시30분까지 장장 11시간30분 동안 1차 사후조정 회의를 진행했지만 뚜렷한 합의에 이르지 못했다.

노사가 가장 첨예하게 맞서는 쟁점은 성과급 재원 기준과 제도화의 여부다.

노조 측은 성과급 상한을 없애고 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 지급한다는 내용의 명문화를 강하게 요구한다.

국내 업계 1위 수준 성과 달성 시 경쟁사 이상 수준의 보상을 제시한 사측은 조합과 직원들 의견을 충분히 수렴한 후, 성과급 제도화 문제를 논의하자는 입장이다.

중노위는 오늘 열리는 2차 회의에서 조정안을 제시할 것으로 전해졌다.

노사가 사후조정에서 도출한 조정안을 받아들이면 삼성전자 창립 이래 2번째 파업은 피할 수 있게 된다.

노조는 협상이 타결되지 않으면 오는 21일로 예고한 총파업을 강행한다는 입장이다. 총파업이 현실화하면 예상되는 피해액은 약 30조원에 달한다.

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